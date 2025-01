Restaurant català que ha repartit sort amb el tercer premi del Sorteig del Nen

Començar l'any amb bones notícies és sempre un al·licient per a tots els entusiastes de la loteria, i el Sorteig del Nen 2025 no ha defraudat. En aquesta ocasió, un modest restaurant de Catalunya ha estat protagonista en vendre part del tercer premi, generant il·lusió entre veïns i viatgers que acudeixen amb freqüència a aquest establiment. A continuació, desvelem tots els detalls que expliquen per què aquest local s'ha convertit en un dels llocs més comentats de la jornada.

El local en qüestió és el restaurant La Brasa, ubicat a Melianta, a la comarca del Pla de l’Estany. Encara que sol ser conegut per la seva gastronomia i per trobar-se en una zona de pas, també compta amb un apartat d'estanc i venda de loteria. Segons relata Lourdes, propietària de l'establiment, l'alegria va arribar amb el tercer premi del Sorteig del Nen, el número afortunat del qual és el 66777, premiat amb 25.000 euros per dècim.

| ACN

De manera excepcional, Lourdes i el seu equip van acudir a l'establiment per celebrar la bona nova, tot i que es trobaven en període vacacional. No obstant això, l'alegria es va barrejar amb la sorpresa: asseguren que amb prou feines es va vendre una unitat d'aquest número, distribuït per terminal, i encara no saben qui és l'afortunat posseïdor. El restaurant, situat a la carretera que uneix Banyoles i Figueres, rep nombrosos clients, cosa que dificulta identificar el guanyador.

Aquesta alegria se suma, a més, a la del Segon Premi, que ha tocat a l'administració de Loteries del centre comercial de Las Arenas, en plena Barcelona.

| ACN

Tercer premi en diversos punts de Girona

La demarcació de Girona no només ha rebut una part del tercer premi a Melianta. Es confirma que a Cadaqués (Alt Empordà) també s'ha venut part d'aquest número premiat, reafirmant el costum d'un repartiment ampli i divers en el Sorteig del Nen. A més, altres llocs de la zona han viscut moments de celebració gràcies al segon premi, valorat en 75.000 euros per dècim. A Vilafant, un comerç anomenat Arrels ha repartit la sort a través del 06766, confirmant així la fortuna que ha recorregut terres gironines durant aquest 6 de gener tan esperat.

Aquest caràcter descentralitzat dels premis és part de la màgia d'aquest sorteig, on cada terminal o administració pot convertir-se, de sobte, en un focus d'alegria. La barreja entre tradició i atzar fa que cada edició porti històries entranyables i anècdotes memorables.

L'essència del Sorteig del Nen 2025

El Sorteig del Nen compta amb una trajectòria centenària i es considera la segona gran cita de la loteria espanyola després del Sorteig de Nadal. En l'edició de 2025, s'han repartit 770 milions d'euros en diferents categories, mantenint la mateixa xifra de la passada temporada. Concretament, el primer premi, valorat en 200.000 euros per dècim, ha caigut de manera íntegra a Lleó, mentre que el segon i el tercer premi s'han dispersat per diverses regions d'Espanya, inclosa Catalunya.

Aquest repartiment múltiple de la fortuna demostra la naturalesa inclusiva del sorteig i la versatilitat dels seus bombos, que no distingeixen fronteres ni grans ciutats de petites poblacions. Al final, el que preval és l'emoció de comprovar els dècims i l'impacte que pot tenir en la vida dels afortunats.