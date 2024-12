Oficial Meteocat: Així començarà el temps el 2025

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha compartit la seva predicció a mig termini per als pròxims dies, coincidint amb l'inici de 2025. Segons la informació facilitada, s'espera una situació d'estabilitat atmosfèrica en gran part del territori català, continuant la tònica que s'ha vingut observant durant els últims dies de 2024.

L'any nou, per tant, començarà amb pocs canvis importants en la meteorologia. Però amb un parell de factors a tenir molt en compte: la boira en àrees de Ponent i els bancs de núvols baixos en diversos punts del litoral.

Una imatge que mostra el que està per venir

La imatge de referència difosa pel Meteocat per al tram comprès entre dimarts i dijous mostra unes condicions molt similars d'un dia a l'altre. En la pràctica, la combinació d'altes pressions i l'absència de fenòmens frontals rellevants fan preveure cels majoritàriament serens en àmplies zones de Catalunya.

| Getty Images Pro

Especialment a l'interior i en les valls on no predominen les boires persistents. No obstant això, a les comarques de l'oest de la comunitat —el que col·loquialment es coneix com a Ponent— podrien formar-se bancs de boira matinal amb densitat i una durada variable. Aquesta boira serà el factor determinant per a l'evolució diària de les temperatures i la sensació tèrmica en aquestes àrees.

Per la seva banda, el litoral es veurà ocasionalment afectat per núvols baixos que podrien mantenir-se en certs moments del dia. Sense descartar que en algunes zones de costa es produeixin intervals de nuvolositat més compacta.

Amb tot, les precipitacions no semblen tenir protagonisme en l'horitzó a curt termini. El que indica que tant la celebració de Cap d'Any com els primers dies de 2025 transcorreran amb temps sec i tranquil.

Temperatures i ambient diürn

Pel que fa a les temperatures, les mínimes podrien descendir de manera notable durant les nits i primeres hores del matí. Especialment en els fons de vall i àrees amb boira persistent, on sol produir-se inversió tèrmica.

Com a conseqüència, no es descarten gelades febles o moderades a l'interior, afavorides per l'estabilitat i l'escassa o nul·la cobertura nuvolosa nocturna. No obstant això, un cop es dissipi la boira matinal —o en zones on directament no arribi a formar-se—, el sol permetrà que les màximes presentin valors suaus per a l'època. Oferint un ambient diürn agradable, encara que amb el caràcter fresc propi de l'hivern.

Evolució per als primers dies de 2025

Segons el butlletí del Meteocat, el començament de 2025 mantindrà la mateixa tendència d'estabilitat que s'espera durant el cap d'any. L'anticicló sembla seguir molt ferm en la seva posició, bloquejant l'arribada dels fronts atlàntics considerables i propiciant, d'aquesta manera, la continuïtat de la situació seca.

L'alternança entre les zones amb boira i les àrees amb cels serens serà el factor més destacable. Creant notables diferències de temperatura i de sensació tèrmica entre unes comarques i altres. Al Pirineu, per exemple, es preveu que predominen cels majoritàriament serens, la qual cosa facilitarà que les matinades siguin molt fredes, però que les hores centrals del dia llueixin assolellades.

| Eloi_Omella

D'altra banda, a les terres planes de Lleida i en alguns valls interiors de la Catalunya Central. La persistència de la boira podrà mantenir els termòmetres en valors més baixos durant tota la jornada. Pel que fa a la costa, la incidència dels núvols baixos no serà constant, però pot donar-se en moments, especialment a primeríssimes hores del matí o al capvespre.

Recomanacions i precaucions

Atès que l'estabilitat i la manca de vent són les circumstàncies ideals per a l'acumulació de contaminants. Es recomana a la població mantenir-se informada sobre tots els possibles episodis de qualitat de l'aire adversos, sobretot a les àrees metropolitanes amb una major densitat de trànsit.

Igualment, si la boira es presenta densa en trams d'autopistes o carreteres, és crucial extremar les precaucions al volant. Reduir la velocitat i encendre els llums corresponents per assegurar la màxima visibilitat i evitar accidents.