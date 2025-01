La doble alegria de l'Administració de Loteria que ha venut el segon premi

Víctor Fernández, responsable de l'administració de loteria 336 ubicada al centre comercial de les Arenas, està de doble celebració. L'administració ha venut deu dècims del segon premi de la rifa de Reis, el número 06766, dos d'ells per internet i la resta per finestreta. Tanmateix, la millor notícia, segons el mateix Fernández, ha estat el 'primer premi', que va ser el naixement del seu fill Alejandro el passat 2 de gener.

"És un any de bones notícies", ha assegurat als mitjans de comunicació després de destapar ampolles de cava i celebrar la venda del segon premi amb els companys de l'administració enmig d'una pluja de confeti. "De moment no tenim notícies de qui ha comprat", ha dit sobre els dècims venuts. El que sí que és segur és que és un any diferent per al responsable de l'administració, que ha estat més absent de l'habitual pel naixement del seu fill, el passat 2 de gener.

"Des de llavors sense dormir i cansat", ha admès Fernández, que amb tot ha destacat que Alejandro és el seu 'primer premi'. De fet, ha explicat que aquest any, a diferència d'altres ocasions, no estava a l'administració durant el sorteig dels números premiats. "Estava per primera vegada amb el meu fill", ha relatat emocionat. "Estava veient el sorteig i era el meu regal de Reis", ha comentat.

Un dia màgic

Així, no ha estat fins que s'ha assabentat que havien venut dècims del segon premi que s'ha desplaçat fins a l'administració, ubicada al centre comercial Les Arenas. "Sempre fa molta il·lusió", ha dit, apuntant que d'alguna manera la rifa de Reis és com "els Reis mags dels pares".

Fernández ha agraït la confiança dels clients que han comprat loteria a la seva administració i, en especial, al seu equip, que l'ha ajudat molt aquests últims dies, mentre ell estava a l'hospital amb el seu fill i la mare de la criatura. "Són moltes emocions... No saps què dir, són molts dies sense dormir, però molt content i agraït", ha conclòs. La notícia s'ha celebrat amb força a la planta -1 de les Arenas, on es troba la caseta de loteria.

Poc després del sorteig i una vegada que han sabut que havien venut el segon premi, s'han afanyat a penjar el número ben visible amb el missatge '06766 venut aquí'. Tampoc ha faltat la ja habitual ruixada de cava i la pluja de confeti, que ha deixat una catifa multicolor a les portes de l'administració.