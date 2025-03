Oficial Meteocat: Gir de 180 graus en el temps a partir de diumenge

per Iker Silvosa

El cel de Catalunya es prepara per a un canvi radical en les pròximes jornades. Després d'un inici de març marcat per precipitacions i cels ennuvolats, la meteorologia farà un tomb significatiu a partir de diumenge. Així ho ha confirmat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en la seva última previsió, on anticipa un cap de setmana amb pluges generalitzades abans d'una millora notable a finals de la setmana.

Les precipitacions seran les grans protagonistes de divendres i dissabte, amb pluges que podrien ser intenses i localment persistents en diverses zones del territori català. Els mapes meteorològics mostren un front actiu que afectarà especialment la meitat nord del país, amb acumulacions destacades al Pirineu i Prepirineu.

| NUPEC

Els vents també jugaran un paper rellevant, especialment a la costa, on s'esperen ratxes moderades a fortes de component est, la qual cosa podria complicar l'estat del mar. Es recomana especial precaució en zones costaneres i, en cas de desplaçaments, consultar l'estat de les carreteres a causa de possibles incidències derivades de la pluja.

De fet, les autoritats han posat especial èmfasi en alertar la població sobre l'agressivitat de les precipitacions d'aquests dies, especialment en el terç sud del territori català.

Diumenge: canvi de guió meteorològic

A mesura que avanci el cap de setmana, la situació meteorològica farà un gir de 180 graus. Segons Meteocat, diumenge portarà una notable millora amb el retorn dels clars en bona part del territori. Encara que podrien quedar alguns ruixats residuals en zones de muntanya durant el matí, l'ambient serà molt més estable i amb més presència del sol.

Les temperatures també experimentaran una recuperació, amb valors màxims que podrien superar els 18-20 ºC a les comarques del litoral i prelitoral, retornant la sensació típica de primavera. Aquest ascens tèrmic marcarà l'inici d'una nova tendència més càlida i estable a la regió.

Aquest canvi de temps porta amb si implicacions importants. Si bé l'aigua és benvinguda després de setmanes de sequera en alguns punts de Catalunya, les pluges intenses poden generar acumulacions ràpides en zones urbanes i provocar crescudes puntuals en rius i rieres. Es recomana precaució en desplaçaments durant divendres i dissabte, així com evitar activitats a l'aire lliure en zones exposades a ruixats forts.

A partir de diumenge, amb la millora del temps, s'obrirà un escenari més favorable per gaudir de l'exterior. No obstant això, els experts aconsellen seguir les actualitzacions dels serveis meteorològics, ja que els models podrien ajustar els detalls de la previsió.