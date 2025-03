Cap de setmana de pluges segons el Meteocat: Com afectarà

Després de diversos dies marcats per l'estabilitat i temperatures relativament agradables a Catalunya, la situació meteorològica canviarà de manera dràstica durant els pròxims dies. Segons l'últim avís emès pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), les pluges seran les protagonistes indiscutibles a tot el territori durant el pròxim cap de setmana, per la qual cosa la ciutadania haurà de preparar-se davant la previsió de precipitacions que podrien ser intenses en determinats punts del país.

La previsió del Meteocat ha informat clarament que des de dijous i durant tot el cap de setmana, Catalunya viurà jornades de precipitacions freqüents i generalitzades. Segons detalla el servei meteorològic català en la seva última publicació a xarxes socials, es preveu que la inestabilitat atmosfèrica augmenti progressivament durant la segona meitat de la setmana, provocant pluges generalitzades especialment durant divendres, dissabte i diumenge.

El canvi meteorològic començarà a percebre's amb força a partir de dijous, quan els núvols ocuparan pràcticament tot el territori català. Durant aquesta jornada, les precipitacions seran especialment intenses a les comarques situades a la zona costanera i prelitoral, encara que també podran afectar de manera significativa punts de l'interior. En aquestes zones, els registres podrien superar fàcilment els 100 litres per metre quadrat en 24 hores.

Un cap de setmana passat per aigua

El divendres es preveu com el dia de major intensitat d'aquest episodi de pluges. La inestabilitat serà especialment notable a la franja oriental del país, afectant particularment les comarques del nord-est, on s'esperen pluges persistents acompanyades de tempestes puntuals. Davant aquesta situació, des de Protecció Civil i Meteocat s'han emès avisos recomanant precaució i atenció especial en els desplaçaments per carretera, ja que la visibilitat podria veure's notablement reduïda i l'asfalt podria estar especialment relliscós.

El dissabte i diumenge, segons la previsió actualitzada, les pluges seguiran sent protagonistes, encara que amb tendència a disminuir la seva intensitat respecte als dies previs. No obstant això, no es descarta que en algunes zones del litoral i especialment a les comarques del nord-est, puguin registrar-se precipitacions acumulades superiors als 100 mil·límetres en un interval de 24 hores, la qual cosa podria incrementar considerablement el risc d'inundacions locals o petits desbordaments en rieres.

La situació meteorològica, tot i que comuna per a l'època de l'any, obliga a reforçar la precaució. Autoritats locals ja han començat a revisar sistemes de clavegueram i drenatge, especialment en aquelles localitats amb antecedents d'inundacions o incidències similars en episodis anteriors de fortes pluges. Així mateix, els cossos d'emergència i protecció civil estan en alerta, preparats per actuar en cas que la intensitat del fenomen meteorològic obligui a intervencions més contundents.

Per a la ciutadania, es recomana extremar les mesures preventives habituals: evitar aparcar vehicles en zones inundables, mantenir nets embornals i desaigües propers als domicilis, i realitzar els desplaçaments estrictament necessaris si les pluges són intenses. En resum, Catalunya afronta un cap de setmana marcat clarament per la inestabilitat meteorològica, amb pluges constants que, encara que seran benvingudes en algunes zones afectades per la sequera, obliguen a estar alerta per evitar incidències majors.