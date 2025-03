Oriol Gès (Aliança Catalana) destapa el finançament públic de l’Iftar a Vic

per Rubèn Novoa

El secretari d'Organització i Finances d’Aliança Catalana, Oriol Gès, ha denunciat l’ús de fons municipals per part de l'Ajuntament de Vic en el quart Iftar Comunitari, celebrat el 15 de febrer. Segons Gès, el consistori governat per Junts hauria destinat recursos públics i implicat tècnics municipals en la promoció de l’acte entre els instituts locals, fet que considera una manca de transparència.

Aliança Catalana exigeix explicacions

Davant aquesta situació, Gès ha presentat una sol·licitud formal d’informació a l’Ajuntament de Vic, emparant-se en la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Segons l’article 67 d’aquesta llei, qualsevol ciutadà pot requerir informació sobre l’ús de fons públics sense haver d’acreditar cap interès especial.

En la seva petició, Gès planteja diverses qüestions clau, com ara quin ha estat el cost total de l’acte incloent organització, material, seguretat i lloguer de l’espai, de quina partida pressupostària han sortit aquests fons, quin percentatge del cost total ha estat finançat amb diners públics, quin ha estat l'import destinat per cobrir la diferència entre el preu del sopar subvencionat i la gratuïtat per als infants, si l’Ajuntament ha assumit el cost del lloguer del recinte o ha cedit instal·lacions municipals i amb quin criteri els tècnics municipals han promogut la participació d’alumnes d’instituts públics en un acte de caràcter religiós.

Manca de transparència i silenci institucional

Malgrat la petició formal, l’alcalde de Vic, Albert Castells, va impedir que els ciutadans presents al Ple municipal del 3 de març poguessin intervenir en el torn de precs i preguntes, evitant així donar explicacions sobre aquesta qüestió. A més, XCatalunya.cat ha pogut saber que Vic no disposa d’un Reglament Orgànic Municipal que reguli aquest tipus de situacions, fet que agreuja la manca de transparència en la gestió de l’Ajuntament i el dret a la informació dels ciutadans.

Debat encès a les xarxes

La denúncia d’Aliança Catalana ha generat un ampli debat a X, amb més de 25.000 visualitzacions i centenars de comentaris. Molts usuaris han mostrat el seu suport a la iniciativa, argumentant la necessitat de fiscalitzar la gestió dels recursos municipals i evitar possibles casos d’opacitat en l’ús de fons públics. Aquest cas reobre el debat sobre la transparència en l’administració local i el finançament d’actes amb càrrec al pressupost municipal.

Aliança Catalana exigeix que l’Ajuntament no només doni explicacions sobre els fons destinats a l’Iftar, sinó també sobre la seva negativa a permetre la participació ciutadana en una qüestió que afecta directament els contribuents.