Oficial Meteocat: Es confirma el risc de boira en els pròxims dies, on afectarà

L'estabilitat atmosfèrica dels últims dies ha fet que les temperatures i la nuvolositat siguin protagonistes en moltes comarques catalanes. Però més enllà de la simple presència de núvols, un fenomen específic comença a prendre rellevància i podria marcar significativament la circulació i visibilitat en diferents punts del territori. Meteocat acaba de publicar una previsió que deixa en evidència una situació meteorològica molt particular i a la qual hem d'estar atents.

Què ens espera segons el pronòstic oficial?

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha confirmat que durant els pròxims dies persistirà una massa nuvolosa important en bona part del país, acompanyada d'un notable augment de les temperatures, especialment cap al cap de setmana. Aquesta combinació específica d'humitat, temperatures suaus i poca ventilació crea l'escenari ideal per a la formació de boira, especialment en determinades àrees.

| Canva

Concretament, la boira començarà a desenvolupar-se principalment a l'interior i a les zones baixes properes a les conques fluvials. Comarques com Osona, el Bages, la plana de Lleida, i l'Empordà podrien veure's particularment afectades per aquest fenomen, segons la interpretació dels mapes facilitats per Meteocat. Això passa perquè les capes d'aire càlid situades per sobre retenen l'aire més fred a prop del sòl, afavorint la condensació i donant origen a la boira.

Com evolucionarà la situació durant el cap de setmana?

Els mapes de Meteocat mostren clarament com el divendres, dissabte i diumenge seran jornades en què els núvols baixos estaran presents de manera gairebé constant. No obstant això, el risc de boira serà més acusat durant les primeres hores del dia i al caure la tarda, a causa de la disminució de la temperatura en superfície i a la persistència d'humitat elevada.

La tendència apunta que la boira matinal serà més densa i persistent especialment el dissabte i el diumenge, generant possibles complicacions en la circulació, principalment en carreteres de l'interior català, així com en els accessos urbans propers a grans ciutats com Lleida, Vic o Girona. En aquest context, és important extremar les precaucions al volant i anticipar desplaçaments amb més temps de marge a causa de la reducció considerable de la visibilitat.

Quin impacte tindrà en les temperatures?

Un aspecte destacat d'aquesta situació meteorològica és l'increment tèrmic que acompanyarà l'episodi de boira i nuvolositat generalitzada. La línia d'evolució tèrmica que s'observa en els gràfics facilitats per Meteocat marca una clara tendència ascendent conforme avança el cap de setmana. L'escalfament progressiu pot derivar fins i tot en una sensació una mica xafogosa per a aquesta època de l'any en hores centrals del dia, amb màximes per sobre de la mitjana habitual per a la primavera catalana.

El contrast tèrmic entre la nit i el dia serà notable, especialment en aquelles àrees en què la boira s'aixequi al migdia, permetent una insolació considerable durant algunes hores, la qual cosa incrementa encara més la sensació tèrmica.

Des del punt de vista pràctic, es recomana a la ciutadania planificar adequadament els seus desplaçaments, especialment si aquests es produeixen durant la matinada o primeres hores del matí. L'ús de llums antiboira i reducció de la velocitat han de ser prioritaris en àrees afectades per visibilitat reduïda.