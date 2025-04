Sílvia Orriols silencia Salvador Illa i els seus socis: 'Hi ha dues opcions...'

Sílvia Orriols ha tornat a demostrar al ple del Parlament que no pensa abaixar el cap davant del règim del 155 ni dels seus còmplices. La líder d’Aliança Catalana ha protagonitzat una de les intervencions més contundents de la sessió de control d'avui al Parlament de Catalunya plantant cara a Salvador Illa amb un discurs sense embuts que ha descol·locat completament el president de la Generalitat.

Orriols ha qüestionat el compromís europeista que Illa va exhibir recentment durant l’acte de traspàs de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. “De quina llibertat ens parleu?”, ha preguntat. “No sou vós que heu signat un pacte antifeixista per proscriure formacions escollides democràticament? No sou vós qui censura el relat advers amb l’excusa del discurs d’odi?”.

Amb veu ferma, la diputada i batllessa de Ripoll ha denunciat la repressió política contra la seva formació, escollida per més de 120.000 catalans, i ha acusat Illa de treballar més pels interessos del Marroc i d’Espanya que no pas pels de Catalunya. També ha retret al president el seu silenci còmplice davant l’avenç de l’islamisme radical, al qual no s’atreveix a plantar cara.

| Parlament de Catalunya

“Jo també prohibeixo i censuro, però amb una diferència: a Ripoll ho faig per protegir els nostres valors i les nostres filles. Vós ho feu per reprimir els qui defensem Occident”, ha dit. I ha afegit amb una contundència que ha fet emmudir l’hemicicle: “Amb quina llibertat creieu vós? Amb la d’una nena amb els cabells voleiant lliures o la d’una nena tapada de dalt a baix perquè els pervertits no se sentin provocats?”

Illa ha intentat esquivar les acusacions, desviant l’atenció amb una crítica al suposat suport d’Aliança Catalana a Donald Trump. Però la jugada no li ha sortit bé. En la rèplica final, Orriols ha posat el dit a la nafra: “Hi ha dues opcions: l’Estat català lliure, pròsper, segur i occidental que defensa Aliança Catalana, o el califat amb seu a Madrid que defenseu tota la resta. Esperem que els catalans ho tinguin present de cara als propers comicis”.

Posteriorment, Aliança Catalana també ha denunciat l’estratègia històrica de l’Estat espanyol basada en l’engany i la manipulació com a substituts de la repressió directa. Orriols ha carregat contra el PSC i la resta de partits autonomistes per col·laborar en aquest engany, acceptant engrunes i xavalla com falses cessions de competències i lleis d’amnistia a canvi de quotes de poder.



La líder nacionalista ha posat en dubte la utilitat i la legitimitat de destinar més recursos a l’acció exterior sota un govern que nega la nació catalana, i ha criticat durament figures com el conseller Jaume Duch per haver celebrat la invisibilització internacional de Catalunya.

| Parlament

Finalment, ha advertit que Aliança Catalana no participarà en el blanqueig del règim colonial espanyol, tot reivindicant el dret del poble català a una diplomàcia pròpia i realment independent.

Amb aquest cara a cara, Sílvia Orriols consolida la seva veu com l’única realment dissident al Parlament de Catalunya. Mentre la resta de partits pacten per silenciar-la, ella segueix denunciant el que ningú més s’atreveix a dir: que la llibertat i la democràcia estan segrestades per una classe política que prefereix la censura al debat, i la rendició a la veritat.