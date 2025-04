Softcatalà amb el català: ara amb la traducció d'un programa d'edició d'imatges

Després de més de 7 anys de desenvolupament, fa unes setmanes es va publicar la versió 3.0 del popular programa d’edició d’imatges GIMP disponible per a Windows, macOS i Linux. Es tracta d’una fita important, que marca un moment històric per a la comunitat del programari lliure, i que arriba amb noves funcionalitats i millores significatives.

La versió 3.0 disposa d’una traducció completa al català, amb interfície i documentació incloses. Això ha estat possible gràcies a un equip que hi ha treballat de manera totalment voluntària durant diversos anys. El fet que es tracti d’un programa molt complet, amb terminologia especialitzada i utilitzat per milers de persones cada dia, fa encara més rellevant que el català sigui inclòs per defecte amb el llançament de la nova versió.

| Twitter, XCatalunya

Novetats de la versió 3.0 de GIMP

Aquesta nova versió del GIMP inclou diverses millores tècniques i novetats importants. Entre les més destacades, trobem l’esperada incorporació de la versió 3 de GTK, la qual millora la compatibilitat amb sistemes Wayland i tauletes gràfiques, i millora el suport per a idiomes amb escriptura de dreta a esquerra.

El GIMP 3.0 ha optimitzat l’edició no destructiva per a evitar la pèrdua d’informació i les conversions de profunditat de color. També s’ha afegit el format AppImage com a opció per a Linux, la qual cosa facilitarà l’ús de GIMP sense necessitat d’instal·lació ni dependències addicionals. Per acabar, s’han millorat els formats d’imatge, amb millor suport per a PSD i DDS.

Amb GIMP 3.0, Softcatalà posa a l’abast de la comunitat catalanoparlant un dels instruments lliures més potents per a l’edició gràfica, la qual cosa ens permet refermar el nostre compromís amb la tecnologia sobirana i en català. Us animem a descarregar-ne la nova versió per a Linux, macOS i Windows!

| XCatalunya

Baixada

Podeu baixar el GIMP en català del directori de programes de Softcatalà on en trobareu les diferents versions.També disposen de la documentació traduïda al català perquè us sigui més fàcil treure’n el màxim partit.

Crida a la participació

El projecte de traducció necessita més voluntaris. Si sou usuari del GIMP i esteu interessat a ajudar en el projecte, no dubteu a visitar la pàgina web del projecte del GIMP a Softcatalà, on podreu contactar directament amb l’equip de traducció per a involucrar-vos en el projecte.

Quant a Softcatalà

Softcatalà és una associació sense afany de lucre que treballa per la normalització de la llengua catalana en el sector informàtic, Internet i les noves tecnologies, a partir de la traducció de programari lliure de distribució gratuïta i creació de recursos lingüístics lliures i oberts a tothom. Per a més informació sobre els programes traduïts i els projectes de l’associació, podeu consultar el seu lloc web.