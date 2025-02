Oficial Meteocat: Atenció al cap de setmana amb el temps que ve

per Iker Silvosa

Els primers dies de febrer han fet un gir a les expectatives de molts ciutadans a Catalunya. Aquells que creien que el fred hivernal donaria pas a un temps més benèvol hauran de mantenir-se alerta. L'ambient, lluny d'estabilitzar-se, apunta cap a una meteorologia més inestable i carregada de sorpreses.

Les previsions meteorològiques que es manegen fins al moment són clares: s'aproxima un canvi notable del temps. Els especialistes del Meteocat han reforçat el missatge de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que des de fa dies alertava sobre un imminent descens de temperatures. Per si fos poc, aquest panorama inclou la possibilitat de pluges, neu i vents freds.

| Getty Images, Alain36

Durant les últimes jornades, les previsions apuntaven a l'arribada d'un front que podria alterar significativament el cap de setmana. A mesura que passen els dies, les probabilitats de precipitacions i fred no han fet més que consolidar-se. Segons els experts, la baixada dels mercuris es notarà especialment a la franja nord del territori i en àrees de l'interior.

Adéu Sol; hola pluges i neu

El Meteocat va difondre recentment la seva Predicció a mitjà termini a les xarxes socials, reforçant la idea que el divendres portarà pluges moderades i el dissabte un descens de la cota de neu. Amb aquesta situació, és possible que la muntanya catalana torni a lluir un mantell blanc, especialment al Pirineu i zones altes. A més, aquest gir meteorològic se suma a la neu que ja ha caigut durant els primers compassos del mes.

D'altra banda, l'AEMET coincideix amb el diagnòstic de Meteocat i afegeix que la inestabilitat afectarà no només Catalunya, sinó també altres punts de la Península i Balears. Fins i tot es parla de “probables precipitacions a l'extrem nord peninsular” i de pluges al litoral mediterrani, on s'inclou la costa catalana. Per a les zones més elevades, s'espera que la cota de neu sigui relativament baixa, generant un escenari de ple hivern.

Amb aquesta arribada d'un nou front, febrer confirma la seva tendència a recordar-nos que encara queda bon tros de temporada hivernal per davant. Al llarg de la setmana s'han experimentat certes pauses de sol i temperatures una mica més suaus, però tot sembla indicar que el cap de setmana revertirà aquesta tendència. De fet, les previsions posen el focus en un ambient més fred de l'habitual.

Les autoritats meteorològiques, tant AEMET com Meteocat, aconsellen seguir molt de prop els butlletins oficials. Aquests poden anar ajustant la previsió a mesura que s'acostin els dies de major inestabilitat. No es descarta la formació de ruixats puntuals i fins i tot tempestes que podrien complicar la mobilitat en algunes carreteres.

Per a aquells que habiten en zones de muntanya o tinguin previst desplaçar-se cap al Pirineu, convé portar cadenes o pneumàtics adequats. La neu, sumada a possibles glaçades a les primeres hores del matí, podria suposar un risc addicional a la xarxa viària. Es recomana, com de costum, conduir amb precaució, revisar l'estat dels vehicles i adaptar la velocitat a les condicions de la calçada.

Els experts també assenyalen la importància d'abrigar-se i de prestar atenció a col·lectius més sensibles com nens, persones grans o pacients amb afeccions respiratòries. Encara que no tot el territori es veurà afectat de la mateixa manera, les fluctuacions de temperatura i les precipitacions intermitents podrien despertar més d'un refredat inoportú.

De cara a la pròxima setmana, les previsions indiquen que la inestabilitat podria prolongar-se. És possible que hi hagi alts i baixos tèrmics, alternant dies assolellats amb jornades de precipitacions disperses. Tot dependrà de la trajectòria final del front i de si nous sistemes frontals s'uneixen a la festa hivernal.