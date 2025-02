Oficial Meteocat: Arriben pluges a mitja Catalunya a partir d'aquesta data

per Iker Silvosa

Els primers dies de febrer han estat marcats per un ambient estable i cels clars a la major part del territori català. Aquells que han pogut gaudir d'activitats a l'aire lliure s'han vist afavorits per una meteorologia generosa. No obstant això, aquesta estabilitat podria veure's alterada molt aviat.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha avisat de canvis significatius a partir de divendres. El motiu és l'aproximació d'una pertorbació que porta amb si la possibilitat de precipitacions. A més, l'advecció d'aire fred podria traduir-se en un descens apreciable dels valors tèrmics.

| Getty Images, Alain36

El panorama encara conté un nivell considerable d'incertesa. En particular, resulta complex determinar la cota de neu per al cap de setmana. Els meteoròlegs demanen esperar a les pròximes actualitzacions per clarificar si la neu irromprà en zones de muntanya o a cotes més baixes.

Torna el fred... i les pluges

D'acord amb les estimacions preliminars, el gruix de precipitacions afectarà una àrea intermèdia de Catalunya. Aquesta franja inclouria comarques del centre i el nord-est, mentre que l'extrem oest es veuria menys impactat. Així i tot, fins i tot en els llocs amb menys pluja prevista, s'espera nuvolositat abundant durant diverses hores.

L'arribada d'aquesta borrasca implicarà un canvi marcat en els termòmetres. L'aire més fred, procedent del nord, farà que els valors mínims i màxims descendeixin de forma paulatina. Es podria notar la sensació tèrmica més reduïda, sobretot a la matinada i les primeres hores del matí.

Encara que l'entrada de la pertorbació no porti necessàriament grans temporals, els especialistes del Meteocat no descarten algun episodi d'intensitat local. Es recomana seguir els avisos oficials si arriba a haver-hi risc de crescudes en rius o nevades puntuals. En cas de confirmar-se una disminució important de la cota de neu, algunes carreteres de muntanya podrien requerir l'ús de cadenes.

Fins que es produeixi aquest canvi, la situació es mantindrà bastant tranquil·la. Aquest dimarts ha clarejat amb sol i temperatures gairebé primaverals en diverses comarques, un panorama insòlit per a un inici de febrer. No obstant això, les previsions indiquen que la recta final de la setmana portarà un gir complet al guió meteorològic.

El Meteocat recalca que les previsions s'aniran afinant amb els models cada vegada més ajustats. A mesura que avanci la setmana, es podran concretar els horaris i la intensitat de les precipitacions. Si és necessari, s'activaran els avisos per situació meteorològica de perill per alertar la població.

Mentrestant, la recomanació principal és estar atents als comunicats i xarxes socials del Meteocat. Així mateix, convé adaptar els plans de cap de setmana considerant que la pluja i la baixada de temperatures podrien truncar escapades o activitats a l'aire lliure. A la franja oest de Catalunya, és probable que les pluges passin gairebé de llarg, encara que s'esperen núvols compactes. No obstant això, l'escenari continua obert a modificacions d'última hora. Si la pertorbació canvia de trajectòria, podria alterar de forma diferent el repartiment de la humitat.