Gir de 180 graus en les temperatures a partir de dijous

Les jornades inicials de la setmana es presenten amb una atmosfera serena i absència de sobresalts. Els mapes del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) indiquen que el sol serà el protagonista fins ben entrat el dimecres. No obstant això, un canvi brusc espera al territori a partir del dijous, amb un notable ascens de les temperatures.

El panorama de dimarts i dimecres manté el mateix patró. L'estabilitat serà la tònica dominant i el vent bufarà amb escassa intensitat. A més, no es preveuen precipitacions rellevants, i els núvols que apareguin tendiran a ser baixos o a dissipar-se ràpidament.

Els bancs de boira matinal tornaran amb força a l'interior, especialment en punts de les valls i en fondalades de la meitat nord. Aquesta circumstància podria persistir durant les primeres hores del dia. A poc a poc, quan el sol guanyi altura, les boirines es replegaran, deixant pas a cels clars.

De cara al dijous, els pronòstics recullen un canvi significatiu. S'espera un increment notable dels valors tèrmics, tant diürns com nocturns. Així, zones que aquests dies s'han despertat amb gelades suaus podrien registrar mínimes menys fredes. Les màximes també experimentaran una pujada destacada. En municipis del prelitoral, es podrien assolir registres primaverals, rondant els 20 ºC. Mentrestant, a la costa, l'ambient es tornarà agradable, apte per a activitats a l'aire lliure durant les hores centrals.

Al Pirineu i a comarques d'altitud, la barreja de sol i aire més temperat reduirà la possibilitat de nevades residuals. Així i tot, les pistes d'esquí mantindran el seu mantell blanc gràcies a l'acumulació de setmanes anteriors. Al finalitzar la tarda, les temperatures descendiran, però ja sense la rigorositat hivernal que s'havia vist en dies passats.

La situació es prolongarà fins al cap de setmana. Segons les estimacions, el divendres consolidarà aquesta tendència, amb major bonança. No obstant això, l'arribada d'aire temperat no significa que es descartin episodis de boira o alguna boirina puntual en àrees on el contrast sigui marcat.

El Meteocat emfatitza la importància de seguir les actualitzacions, ja que aquests canvis bruscos poden generar inversions tèrmiques en determinades valls. Aquest fenomen ocasiona que les capes baixes de l'atmosfera siguin més fredes que les altes, propiciant boires persistents. De donar-se tal escenari, els termòmetres no es dispararien de la mateixa manera en tots els punts.

Els costums diaris podrien veure's alterats per aquest gir de 180 graus en el clima. Aquells que matin trobaran el fred propi de febrer, però a mesura que avanci el matí gaudiran d'un ambient gairebé primaveral. Aquesta diferència horària empeny a portar una vestimenta variada o "a capes" per adaptar-se a la variació tèrmica.

Aquest canvi sobtat no anul·la la possibilitat d'un retorn al fred més endavant. La dinàmica hivernal sovint experimenta alts i baixos sobtats i reaparició de vents o fronts. De moment, però, l'horitzó immediat apunta a una setmana amb més brillantor solar de l'esperat.