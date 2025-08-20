Mitjans argentins defensen la gelateria que no atén en català i parlen de Messi

Una forta polèmica ha esclatat al barri barceloní de Gràcia. La gelateria DellaOstia ha estat acusada de negar-se a atendre en català. El regidor d'ERC, Guillem Roca, va denunciar públicament el cas a la xarxa X. El seu missatge va tenir un enorme ressò mediàtic i social immediat.
L'establiment es va llevar vandalitzat amb pintades, adhesius i missatges de protesta. A la persiana hi va aparèixer un grafit amb la frase “Feixistes de merda”. A més, el rètol del local va quedar cobert amb adhesius crítics. Entre ells destacaven els que recordaven: “Aquest establiment no respecta el català”.
El català és llengua oficial i s'ha de respectar
La indignació té una base legal que no es pot ignorar. A Catalunya, la normativa lingüística estableix que els consumidors tenen drets clars. Qualsevol ciutadà té dret a ser atès en català si ho sol·licita. No és un caprici, sinó una obligació recollida a la llei.
Per tant, la gelateria no només va actuar amb mala educació evident. També podria haver incorregut en un incompliment legal en la seva activitat comercial. Negar-se a respondre en català vulnera drets lingüístics protegits institucionalment. Això explica la forta reacció ciutadana que s'ha produït a Gràcia.
El debat travessa fronteres i arriba a l'Argentina
La notícia no es va quedar a Catalunya i va arribar fins a l'Argentina. Mitjans com Clarín van recollir el que va passar a la gelateria DellaOstia. Van recordar que l'establiment va ser creat per un emprenedor argentí el 2022. També van esmentar que no era la primera vegada que patia polèmiques similars.
A l'Argentina, els comentaris van ser majoritàriament favorables al propietari. Molts usuaris van defensar la gelateria i van criticar els catalans. Tanmateix, aquesta reacció desconeix que aquí existeix una legislació específica. A Catalunya, la llengua no és una opció, sinó un dret exigible.
Una qüestió d'identitat i convivència
El cas de Gràcia ha tornat a demostrar la fragilitat del català. Cada episodi de discriminació lingüística reflecteix la necessitat de polítiques fermes. La llengua pròpia de Catalunya continua en situació d'inferioritat en massa àmbits. Defensar-la és defensar també la convivència, la cultura i la identitat del país.
El vandalisme contra el local no és la solució al conflicte. Però la indignació col·lectiva mostra que la societat catalana no tolerarà el menyspreu. La llei protegeix el dret dels consumidors i s'ha de complir estrictament. Qualsevol negoci que no ho respecti es col·loca fora de la legalitat.
El català no es negocia
El barri de Gràcia, conegut pel seu esperit reivindicatiu, ha respost amb contundència. La gelateria DellaOstia s'ha convertit en símbol d'un problema més gran. No es tracta només d'educació, sinó del compliment d'una obligació legal. El català, com a llengua oficial, s'ha d'utilitzar sempre que un client ho requereixi.
“No els importava que Messi no parlés català”, va escriure un usuari. Altres van afegir crítiques com “Els catalans són fonamentalistes amb l'idioma”. També hi va haver qui va opinar que “els agrada més que els parlin en àrab”.
La polèmica demostra que el català continua sent un tema central a la societat. La llengua no pot dependre de la voluntat de cada comerciant. La llei és clara: atendre en català és obligatori i necessari. A Gràcia i a tot Catalunya, la llengua pròpia s'ha de respectar.