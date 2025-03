Oficial Meteocat: Alerta per l'arribada d'un gir de 180 graus en el temps

La primavera sol caracteritzar-se per la seva inestabilitat i variabilitat, i aquesta vegada no serà l'excepció a Catalunya. Després de diversos dies amb temperatures agradables i cels clars, un canvi significatiu s'aproxima i promet transformar radicalment el panorama meteorològic de la regió.

Estabilitat inicial: sol i temperatures suaus

La setmana començarà de manera estable, amb un dilluns que es presentarà clar i assolellat en pràcticament tot el territori català. Des de les comarques interiors com Osona fins a les zones costaneres del Maresme i la Costa Brava, els ciutadans gaudiran de condicions ideals per a activitats a l'aire lliure, amb temperatures màximes situades lleugerament per sobre de la mitjana climàtica habitual per a aquesta època de l'any.

Ciutats com Barcelona, Tarragona o Girona rondaran els 20-22 graus, oferint una jornada plenament primaveral.

Dimarts: transició gradual cap a la inestabilitat

Durant el dimarts començaran a aparèixer els primers indicis del canvi meteorològic. Encara que el matí es mantindrà majoritàriament assolellat, especialment en comarques interiors com el Bages o la Garrotxa, a partir de la tarda començaran a arribar núvols des de l'oest que cobriran parcialment els cels, especialment en les comarques occidentals com Lleida i en punts elevats del Pirineu.

Malgrat això, les temperatures seguiran mantenint-se relativament suaus, si bé es començarà a notar un lleu descens tèrmic cap a la nit.

Canvi radical el dimecres: pluges i caiguda tèrmica

L'autèntic gir meteorològic s'espera per al dimecres, moment en què la situació canviarà radicalment respecte als dies previs. Segons la predicció oficial de Meteocat, un front atlàntic travessarà Catalunya portant amb si abundant nuvolositat, precipitacions en forma de ruixats intermitents, i una caiguda notable en les temperatures.

El mapa meteorològic assenyala clarament com a partir del dimecres les precipitacions s'estendran d'oest a est, afectant especialment comarques de l'interior, Prepirineu i Pirineu, incloent regions com la Cerdanya, el Ripollès o el Solsonès. Aquests xàfecs podrien arribar acompanyats de tempestes aïllades, generant acumulacions destacables d'aigua en períodes breus, situació típica de la inestabilitat primaveral a l'àrea mediterrània.

Recomanacions davant aquest canvi de temps

Aquest canvi brusc del temps tindrà implicacions directes per al dia a dia dels catalans. És important destacar que la baixada tèrmica serà perceptible, amb un descens que pot superar els 5 graus respecte a dies anteriors.

Per això, es recomana a la població estar atents a les actualitzacions meteorològiques oficials i preveure roba adequada davant la baixada sobtada de temperatures, especialment en zones elevades i de l'interior.

Quant a mobilitat, els conductors han d'extremar precaucions a causa de la possible formació de bassals i inundacions puntuals en vies secundàries i camins rurals. Els agricultors també hauran de tenir en compte aquest canvi, especialment en cultius sensibles a les variacions tèrmiques brusques.