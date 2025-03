Oficial: Gairebé 600 treballadors al carrer, una multinacional presenta un ERO

per Mireia Puig

Quan una empresa anuncia un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERE), l'impacte transcendeix les xifres i els balanços econòmics per convertir-se en drames personals i familiars. Cada acomiadament suposa la pèrdua sobtada de l'estabilitat, els projectes vitals i les expectatives de futur de centenars de persones.

Els treballadors afectats s'enfronten a una situació delicada, marcada per la incertesa econòmica i emocional que comporta la recerca d'una nova feina, especialment quan el mercat laboral no ofereix garanties d'absorció immediata. A més, un ERE pot afectar negativament l'entorn del treballador: les seves famílies, que depenen del sou per cobrir necessitats bàsiques, es veuen exposades a una tensió que pot derivar en problemes personals i de salut.

Els acomiadaments col·lectius també generen un ambient laboral complicat per a aquells empleats que romanen a l'empresa, augmentant la pressió, l'estrès i la preocupació per possibles noves reduccions de plantilla.

L'empresa afectada

L'empresa de telemàrqueting CPM Internacional prescindirà de 577 treballadors a Barcelona amb un acomiadament col·lectiu motivat per la pèrdua de diversos clients, el més important dels quals és Dyson, segons confirmen fonts sindicals. L'acomiadament del fabricant d'aspiradores, que traslladarà el seu servei d'atenció al client a Atenes, hauria motivat els acomiadaments perquè el client representava més del 60% del negoci de CPM Internacional.

La companyia també ha perdut altres dos clients, Lee Wrangler i Withings, menors pel que fa a càrrega de treball. Segons la mateixa font, en aquests moments encara es negocien els termes de l'acomiadament, i els representants dels treballadors "intenten salvar el màxim de llocs de treball".

La direcció de l'empresa va anunciar a principis de març un expedient de regulació d'ocupació que podia suposar entre 600 i 700 acomiadaments al seu centre ubicat a Barcelona, el que equival al voltant del 60% de la plantilla que treballa al 'call center' de la companyia.

Tal com han confirmat fonts sindicals aquest dissabte i ja va avançar la direcció, la situació actual és fruit de la pèrdua de "tres clients" de CPM, el més important dels quals és la marca britànica d'aspiradores Dyson.

Parlen els sindicats

En aquest sentit, segons han detallat els representants dels treballadors, CPM International Telebusiness "tindria la intenció de desfer-se de la plantilla del seu projecte Dyson com més aviat millor, encara que el contracte venceria a finals d'octubre d'aquest any". De fet, expliquen que encara hi ha converses entre CPM i Dyson a Londres (seu de la matriu de CPM) "sobre el cessament de la col·laboració" entre ambdues empreses.

Fonts sindicals també informen que l'empresa de telemàrqueting "també tancarà" els centres d'Eslovàquia i Filipines, on havia deslocalitzat gran part del treball del centre d'atenció al client de Barcelona des de l'any 2022.

CPM International Telebusiness és una de les empreses de l'univers del gegant nord-americà de la publicitat Omnicom.