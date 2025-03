Màxima alerta pel vent a partir d'ara: Zones amb risc 5 de 6

Catalunya torna a ser notícia per un fenomen meteorològic que podria complicar seriosament les pròximes hores. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès recentment una actualització urgent sobre la situació meteorològica a causa del fort vent, elevant considerablement el nivell d'alerta en diverses comarques catalanes.

Aquesta actualització de l'avís, emesa al matí del dissabte 29 de març de 2025, posa en alerta les autoritats i ciutadans a causa de la intensitat amb què podrien manifestar-se aquestes ràfegues.

Alerta màxima: ràfegues que superaran els 35 m/s

Les previsions oficials apunten que, des d'ara fins al diumenge a les 14:00 hores, es registraran ràfegues que podrien superar fàcilment els 35 metres per segon, és a dir, velocitats pròximes als 126 quilòmetres per hora. El grau de perill màxim establert pel Meteocat és de nivell 5 sobre 6, la qual cosa indica que la situació és potencialment perillosa i requereix extremar les precaucions.

Entre les zones més afectades es troben diverses comarques de l'interior i també del litoral. Encara que les autoritats no han especificat encara mesures restrictives concretes, sí han recomanat a la població que romangui a casa sempre que sigui possible i eviti desplaçaments innecessaris.

Comarques especialment vigilades

El mapa publicat per Meteocat mostra una clara divisió en la intensitat del perill. Algunes comarques de la Catalunya central i del nord presenten el nivell màxim de risc. Entre elles destaquen especialment les zones muntanyoses i de l'interior de Girona i Barcelona, on les ratxes podrien causar la caiguda d'arbres, danys estructurals i fins i tot afectar els serveis elèctrics i telefònics.

Encara que en menor mesura, les comarques del sud i oest de Catalunya també mantenen un nivell d'alerta significatiu. En aquestes àrees, el grau de perill arriba al nivell 3 sobre 6, amb ràfegues que podrien superar els 25 metres per segon.

Conseqüències previsibles i recomanacions

Les ràfegues de vent tan fortes poden provocar conseqüències serioses en infraestructures i carreteres. S'espera que puguin produir-se caigudes de branques o fins i tot d'arbres complets, la qual cosa generaria bloquejos de vies i danys materials importants. Les autoritats recomanen assegurar finestres, portes i elements d'exterior susceptibles de ser desplaçats pel vent.

Així mateix, s'ha sol·licitat evitar activitats a l'aire lliure com senderisme o ciclisme, especialment en zones boscoses i muntanyoses. Les autoritats recorden que els riscos augmenten considerablement durant episodis extrems de vent, on poden produir-se accidents greus a causa de despreniments inesperats

Anàlisi: Catalunya, cada vegada més exposada a fenòmens extrems

Aquest nou episodi de vent intens no fa més que confirmar una tendència que porta diversos anys observant-se a Catalunya: un increment en la freqüència i intensitat de fenòmens meteorològics extrems. Episodis similars ocorreguts en anys recents han posat en evidència la vulnerabilitat de determinades infraestructures urbanes i rurals davant aquests fenòmens.

El canvi climàtic i la variabilitat meteorològica es presenten com les causes principals d'aquesta problemàtica creixent. Les autoritats catalanes, conscients d'aquest fenomen, s'enfronten al desafiament de preparar infraestructures més resistents i reforçar protocols d'actuació per protegir la població davant esdeveniments extrems com el que avui ha posat en alerta màxima a gran part del territori català.