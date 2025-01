La Gran Pel·lícula de TV3 del divendres 3 de gener: Un sinistre viatge pel temps

Desembre ha estat, sens dubte, un mes especial per als cinèfils. La cadena pública catalana va reprendre a començaments de mes un dels espais favorits dels seus telespectadors, el de La Gran Pel·lícula, que havia estat cancel·lat durant un temps. TV3 va voler provar amb altres formats per competir en horari de prime time del divendres, com Eufòria o Zenit, però, una vegada acabades les seves emissions, han tornat les nits de cinema.

El 13 de desembre va començar la nova temporada de La Gran Pel·lícula, espai dedicat a pel·lícules d'alt rang doblades generalment al català. Aquell dia es va emetre A la deriva, el divendres següent Millennium: Els homes que no estimaven les dones i el 27 La La Land. Gairebé res.

Per descomptat, donats els bons registres d'audiència, TV3 té plantejat seguir dedicant el prime time del divendres a aquestes històriques pel·lícules. Sense anar més lluny, el pròxim divendres 3 de gener estrenaran l'any amb una altra producció majestuosa que va impactar en el seu moment als cinèfils. És un thriller psicològic britànic de primer nivell que es va estrenar el 2021 amb títol L'última nit al Soho.

ÚLTIMA NOCHE EN EL SOHO - Tráiler Oficial - 19 de Noviembre Solo en Cines

La crítica no és especialment benèvola amb el director, Edgar Wright, ni amb aquesta producció, que no va acabar sent del tot exitosa. És, doncs, una aposta arriscada de TV3; veurem com respon l'audiència. La pel·lícula s'emetrà a les 22:05 hores del pròxim divendres 3 de gener.

'L'última nit al Soho', la sinopsi

La pel·lícula La última noche en Soho, dirigida per Edgar Wright, és un thriller psicològic que combina misteri, drama i elements de terror. Amb un estil visual hipnòtic i una narrativa intrigant, la cinta ens porta per un viatge on la nostàlgia pels anys 60 es converteix en un inquietant mirall de fosques veritats.

La història segueix a Eloise Turner (interpretada per Thomasin McKenzie), una jove apassionada per la moda que es muda a Londres amb el somni de triomfar en la indústria del disseny. No obstant això, Eloise no triga a sentir-se desconnectada del seu entorn contemporani i troba consol en la seva obsessió per l'estètica i el glamour dels anys 60. La seva vida fa un gir inesperat quan, en llogar una peculiar habitació al barri de Soho, comença a experimentar visions de l'època que tant admira.

| Filmafinity

En aquests somnis, Eloise es troba connectada amb Sandie (Anya Taylor-Joy), una aspirant a cantant que va viure al Londres dels anys 60. El que al principi sembla un fascinant viatge en el temps aviat es torna fosc i aterridor, ja que Eloise descobreix els secrets ombrívols que s'amaguen darrere del brillantor i el glamour d'aquella època. Les línies entre la realitat i la fantasia comencen a difuminar-se, i la jove es veu embolicada en un perillós misteri que connecta el passat amb el seu present.

Amb un guió ple de girs inesperats, una estètica visual enlluernadora i una banda sonora que evoca la màgia dels anys 60, La última noche en Soho és una reflexió sobre la idealització del passat i les ombres que moltes vegades s'oculten darrere les llums de l'espectacle. La pel·lícula, plena de tensió i simbolisme, explora temes com l'abús, la memòria i la lluita per trobar la veritat en un món ple d'il·lusions.