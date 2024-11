Oficial: Hisenda podria retenir-te el pagament d'un deute i diu que hi ha caos

Els contratemps burocràtics han generat retencions inesperades en els pagaments de pensions. Això ha provocat una gran incertesa entre els qui depenen d'aquests ingressos per cobrir les seves necessitats bàsiques. Les retencions, en molts casos, estan vinculades a deutes tributaris que no han estat notificats a temps o correctament.

Lògicament, això preocupa treballadors per compte propi i treballadors per compte aliè. Consideren, amb molta raó, que aquests diners els corresponen i no entenen ni accepten per què Hisenda els reté.

Hisenda té un problema

Però, per què això suposa un problema? L'impacte és especialment sever perquè aquestes retallades en els ingressos mensuals arriben sense avís previ. Això complica la planificació financera i augmenta el clima de desconfiança.

Algunes comunitats autònomes han patit més que d'altres a causa d'aquests problemes. La Comunitat Valenciana, Andalusia i Catalunya destaquen com les més afectades, principalment a causa de l'alta densitat de població jubilada i de les mancances específiques en la gestió administrativa local. Aquestes han vist un increment significatiu en les queixes relacionades amb errors a les retencions o amb la manca de resolució oportuna de les reclamacions presentades.

| ACN, Dean Drobot, XCatalunya

Per què hi ha retards als pagaments d'Hisenda?

La manca de recursos i de personal capacitat a les oficines d'Hisenda ha intensificat la problemàtica. Això fa que incidències menors es converteixin en un veritable "caos", com ha reconegut el mateix Ministeri d'Hisenda.

Per abordar aquesta situació, han anunciat una sèrie de mesures destinades a millorar l'eficiència i la transparència en la gestió tributària. Està previst que aquestes solucions comencin a implementar-se a partir de l'1 de gener del 2025. L'objectiu principal és modernitzar els processos i garantir un tracte més just per als pensionistes.

Una de les estratègies principals és la digitalització dels procediments administratius, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la informació tributària per part dels contribuents.

A més, es planteja reforçar la formació dels empleats públics per oferir una millor atenció al ciutadà i gestionar casos complexos amb més eficàcia. També es vol simplificar els tràmits, reduir la burocràcia i els temps d'espera per resoldre incidències. Finalment es busca impulsar campanyes informatives per educar els pensionistes sobre els seus drets i els recursos disponibles en cas de problemes.

Com assegurar els cobraments

Mentre aquestes solucions arriben, els pensionistes poden prendre certes precaucions per protegir les seves finances. És fonamental que es mantinguin actualitzades les dades de contacte per assegurar-se rebre qualsevol notificació oficial de l'Agència Tributària.

| Canva Pro

També és recomanable que revisin periòdicament la situació fiscal i, en cas de dubte o conflicte, considerin acudir a un assessor professional per obtenir orientació adequada. Presentar reclamacions formals davant d'Hisenda pot ser crucial per resoldre problemes relacionats amb retencions indegudes o mal gestionades.

La situació actual, encara que complexa, té aspectes de millora amb les mesures anunciades per al 2025. No obstant, fins aleshores, la manca de coordinació i les deficiències administratives continuaran sent un desafiament per a milers de pensionistes a tot el país. L'expectativa és que els canvis promesos per Hisenda aconsegueixin posar fi al "caos" i garanteixin un sistema més just i eficient per a tots els contribuents.