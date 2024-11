Ja no hi ha marxa enrere: Hisenda podria multar amb 600 euros aquests autònoms

per Antoni Mateu-Arrom

L'Agència Tributària ha deixat clar que els autònoms han d'estar preparats per fer front a possibles requeriments d'informació. Fins i tot sobre relacions laborals que ja no mantinguin actives.

Hisenda podria imposar multes de fins a 600 euros a les persones que no facilitin la informació sol·licitada en el marc d'una investigació fiscal. Aquest avís ha generat preocupació entre els autònoms, que ja s'enfronten a una de les normatives tributàries més exigents d'Europa.

Per què podria multar Hisenda?

El motiu darrere d'aquestes sancions rau en l'obligació de col·laborar amb Hisenda. Fins i tot en casos en què un autònom ja no tingui relació activa amb un client o col·laborador.

En una actualització recent dels procediments d'inspecció, l'Agència Tributària ha subratllat que els autònoms estan obligats a proporcionar tota la documentació sobre relacions comercials passades. Especialment, si aquestes tenen relació amb una investigació en curs.

La multa pot variar

Hisenda pot requerir informació sobre relacions passades en qualsevol moment dins del període de prescripció, i la manca de resposta o l'incompliment d'aquesta obligació pot derivar en sancions econòmiques.

Segons la Llei General Tributària, la multa pot oscil·lar entre 150 i 600 euros depenent de la gravetat de l'incompliment. És important recalcar que en cas que la sanció s'aboni en un període reduït de temps, s'aplica un descompte a la sanció.

Quins documents pot demanar Hisenda?

Contractes antics, factures emeses, registres de pagaments i qualsevol altre document que pugui donar llum sobre els termes de la relació professional. Aquests són, a grans trets, els documents que es poden demanar en aquest tipus de recerca.

Encara que l'autònom ja no col·labori amb aquest client, continua sent responsable de conservar aquesta documentació durant almenys quatre anys, el període de prescripció establert per la normativa fiscal.

Consells per evitar sancions

Davant d'aquesta situació, els experts fiscals recomanen als autònoms adoptar certes mesures preventives. La més important és mantenir un fitxer organitzat de tota la documentació relacionada amb clients, contractes i factures. Fins i tot, si la relació comercial s'ha acabat.

Això inclou registres digitals i físics que permetin accedir ràpidament a les dades sol·licitades per Hisenda. A més, s'aconsella utilitzar eines digitals de facturació que emmagatzemin automàticament les dades fiscals. Aquestes solucions no sols faciliten la gestió del negoci, sinó que també garanteixen el compliment normatiu en cas d'una inspecció.