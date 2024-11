La DANA muta: Mario Picazo dóna totes les novetats

per Iker Silvosa

En els últims dies, la Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) ha causat estralls al litoral mediterrani espanyol. Regions com Tarragona i Màlaga han patit inundacions severes, amb carrers negats i danys materials significatius. Aquest dijous, encara que la DANA ha disminuït la seva ferocitat, persisteixen alertes taronges al sud-oest peninsular, indicant la necessitat de mantenir la precaució.

El meteoròleg Mario Picazo ha analitzat la transformació de la DANA en una Borrasca Freda Aïllada (BFA). Aquest canvi implica que el sistema atmosfèric adquireix fronts associats, la qual cosa en modifica el comportament i les àrees d'influència. Segons Picazo, la BFA es desplaçarà cap a l'Atlàntic, reduint gradualment el seu impacte a la península.

Durant el dijous, les precipitacions es concentraran al sud-oest, afectant principalment a Huelva, Cadis, Sevilla i Extremadura. Tot i que s'esperen pluges a altres zones, seran de menor intensitat. Les alertes taronges romanen actives a les províncies esmentades, per la qual cosa es recomana precaució.

| eltiempo.es

D'altra banda, les pròximes hores l'alarma es traslladarà a les Canàries, especialment a l'illa de Tenerife. De moment no hi ha alertes activades, encara que Mario Picazo no descarta que s'activin les pròximes hores.

Per divendres, s'anticipa una situació similar, amb pluges al sud-oest i precipitacions esporàdiques en altres regions. El cap de setmana portarà més estabilitat, ja que la BFA s'allunyarà cap al sud-oest i disminuirà la seva influència sobre Espanya. També segueix havent-hi una mica de temor a la Comunitat Valenciana, on es preveuen també fortes pluges que podrien afectar encara més les localitats que ja van patir duríssims estralls el 29 d'octubre.

I pugen les temperatures

Després de dies de tanta por, per fi el cel ens porta bones notícies en forma de calor. Pel que fa a les temperatures, el descens tèrmic experimentat a principis de setmana serà transitori. A partir de dijous, es preveu un augment notable de les temperatures a tot el país. Les màximes i mínimes pujaran entre 6 ºC i 8 ºC, i fins i tot fins a 10 ºC en algunes àrees. Aquest ascens tèrmic és degut a l'entrada d'una massa d'aire més càlid impulsada per la BFA.

Per a la setmana que ve, de fet, també s'esperen altes temperatures, almenys a la província de Barcelona. El Sol podria ser el principal protagonisme i el clima ens podria brindar, per fi, una petita treva en aquesta tardor tan cruel.

Mario Picazo destaca la importància de seguir les recomanacions de les autoritats i mantenir-se informat sobre les condicions meteorològiques. Tot i que la situació tendeix a millorar, és essencial no abaixar la guàrdia i estar atents a possibles canvis.