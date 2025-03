No només Bola de Drac: El retorn a TV3 d'una altra sèrie mítica

La presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, ha anunciat que la històrica sèrie d'animació de 'Les Tortuges Ninja' tornarà l'11 d'abril a 3Cat. Més de 30 anys després, els germans Leonardo, Raphael, Michelangelo i Donatello parlaran de nou en català en una versió renovada que s'oferirà al Super3.

Romà ha parlat d'aquest retorn durant la Comissió de Control de la CCMA, on tots els grups han traslladat "preocupació" per l'informe de la Sindicatura, que veu "deficiències" en la selecció dels directors de TV3 i Catalunya Ràdio. Romà ha insistit que l'actual Consell de Govern ja va prendre mesures correctives, que el concurs dels directors mai va ser "impugnat" i que va garantir "la lliure concurrència".

Durant la Comissió de Control de l'Actuació de la CCMA al Parlament d'aquest divendres, tots els grups parlamentaris han traslladat "preocupació" per les conclusions de l'informe de la Sindicatura sobre les despeses de personal de la CCMA dels exercicis 2021-2022.

| ACN

Romà ha dit compartir aquesta "preocupació", però, en tot moment, ha recordat que la majoria de les objeccions de la Sindicatura es referien a la gestió de l'anterior Consell de Govern i que, quan van ser nomenats, van abordar aquestes qüestions.

Sous

En concret, ha dit que es va equiparar a la baixa el sou d'homes i dones dels equips directius —amb una rebaixa del 10 %— i que es va posar en marxa un nou procés de contractació públic, amb la implementació d'un nou model d'objectius de l'àrea comercial amb un topall màxim del 25 %.

Sobre la selecció dels directors de TV3 i Catalunya Ràdio, la presidenta de la CCMA ha recordat que es va fer a través d'un procés totalment públic, amb unes bases que mai van ser "impugnades" i amb un procediment que en tot moment va garantir la "confidencialitat" i la "lliure concurrència".

| TV3, max-kegfire

"Creiem que complim amb el que s'espera d'un procés públic per a la selecció de la direcció d'un mitjà públic", ha conclòs Romà. També ha dit que estan a disposició per repassar punt per punt l'informe de la Sindicatura i que han donat instruccions a les direccions corporatives de la CCMA per estudiar "si cal prendre altres possibles accions".

A més del retorn de 'Les Tortugues Ninja', durant la comissió s'ha anunciat que hi haurà nous capítols de 'Dones en lluita', de Txell Feixas, que 'Crims' tindrà continuïtat amb nous capítols aquesta tardor, i que l'any que ve, el 9 d'abril, s'estrenaran nous episodis de l'èxit en català 'La patrulla peluda' i la setena temporada de la ficció 'Projecte Beta'.