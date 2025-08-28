Anunci urgent de Sílvia Orriols per la Diada: Xavier Rigall s'enfurisma

La batllessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha anunciat un programa destacat. Ho ha fet amb la confirmació que Toni Albà glossarà la Diada. L’acte tindrà lloc l’11 de setembre al Monestir de Ripoll.
El tuit d’Orriols va generar expectació i també respostes iròniques. “Sabeu qui farà la glossa de la Diada a Ripoll? Sí, en @tonialba! Us guardem lloc, govern d’Aragó?”, va escriure la batllessa. Un missatge directe i carregat d’intenció política.
El pes de la Diada a Ripoll
Ripoll tornarà a ser Bressol de Catalunya aquest 11 de setembre. Els actes institucionals inclouen l’ofrena floral al comte Guifré el Pilós. La cerimònia comptarà amb la participació d’entitats i institucions del país. El parlament de cloenda anirà a càrrec de la mateixa Sílvia Orriols.
La jornada continuarà amb música de piano i activitats populars. Gegants i sardanes completaran una festa que barreja solemnitat i tradició. Tot i això, Albà defensa la seva llibertat d’expressió i manté fermesa. Segons ell, la denúncia té un rerefons polític i busca silenciar. Aquesta circumstància ha donat encara més ressò a la seva presència.
Xavier Rigall reacciona amb insults
El professor i escriptor Xavier Rigall va carregar contra l’anunci d’Orriols. En un tuit contundent, va afirmar que “defensar Albà és defensar un fatxa”. A més, va afegir que la invitació era “vergonya absoluta”. Aquestes paraules han estat criticades per molts usuaris de les xarxes.
L’insult i la desqualificació personal no aporten res al debat. L’ofensa converteix la discrepància política en un atac personal i desproporcionat. Les diferències ideològiques són inevitables en una societat democràtica. Però no es poden resoldre amb insults o etiquetes simplistes. Titllar algú de “fatxa” és reduir el debat a la caricatura.
Orriols ha apostat per donar rellevància a Ripoll en la Diada. Es pot estar d’acord o no amb la seva decisió. El que no és acceptable és desqualificar amb insults la seva iniciativa.
La importància d’un 11 de setembre digne
La Diada ha de ser un moment de memòria i dignitat. A Ripoll es combina l’acte institucional amb la festa popular. Es recorda la història i s’enforteix la identitat col·lectiva del país.
Convertir aquest context en una batalla d’insults empobreix el missatge. La ciutadania vol actes de respecte i germanor, no baralles estèrils. Les institucions i els representants han de donar exemple en aquest sentit.
Amb l’anunci de Toni Albà, Orriols ha aconseguit protagonisme mediàtic. La seva aposta reflecteix valentia política i voluntat de confrontar narratives. Ha posat Ripoll al mapa de la Diada amb força i determinació. La reacció de Rigall mostra el nerviosisme d’alguns sectors. Quan falten arguments, sovint apareix l’insult com a última sortida.
Una Diada per al poble
El programa oficial del dia 11 de setembre és ric i divers. Ripoll es vesteix de símbol nacional amb orgull i convicció. El debat sobre Albà pot continuar, però sempre amb respecte. La Diada és de tots i ha d’evitar la fractura inútil. El futur es construeix amb idees i propostes, no amb insults.