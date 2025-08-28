Anunci urgent del Meteocat des d'ara: risc 4/6 en aquestes zones per pluja intensa

La situació meteorològica a Catalunya ha entrat en una fase crítica a mig matí d'aquest dijous, amb un empitjorament sobtat i significatiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un comunicat d'urgència que actualitza i agreuja considerablement el pronòstic per a les pròximes hores.
L'advertència és d'efecte immediat i s'adreça a una àmplia àrea del territori on el risc s'ha tornat molt elevat. Ens enfrontem a un esdeveniment meteorològic advers de primer ordre que exigeix la màxima atenció i precaució per part de la ciutadania.
Es dobla la intensitat prevista: Possibles 40 litres en 30 minuts
La novetat més alarmant d'aquesta darrera actualització és l'augment dràstic en la intensitat de la precipitació que es pot registrar. El llindar representatiu que es podria superar a les zones més afectades s'ha elevat. Serà de fins als 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts.
Aquesta xifra doblega les estimacions dels avisos anteriors, cosa que suposa un salt qualitatiu en el nivell de perillositat de l'episodi. Una quantitat d'aigua tan elevada en un interval de temps tan breu es considera pluja torrencial, amb una alta capacitat per generar inundacions sobtades. Els sistemes de drenatge urbans poden veure's superats amb facilitat, provocant acumulacions d'aigua molt importants en carrers i baixos.
El nord-est de Catalunya, en alerta màxima immediata
L'avís de nivell 4 sobre 6 es concentra ara de manera molt clara a tot el quadrant nord-est del país, amb una vigència immediata. La totalitat de les comarques de la província de Girona i la meitat nord de la de Barcelona es troben sota aquesta alerta de risc alt.
El mapa de perill tenyeix de color taronja des de la Costa Brava fins al Prepirineu, incloent-hi zones de la Catalunya Central. Aquesta advertència es mantindrà activa de manera ininterrompuda durant la resta de dijous i la pròxima matinada, finalitzant divendres a les vuit del matí.
S'espera que els ruixats més intensos es reactivin amb força durant la tarda, afectant de manera persistent les mateixes àrees.
Tempestes, vent violent i una mar alterada
Aquestes precipitacions tan intenses aniran integrades dins d'estructures de tempesta molt actives i organitzades, que portaran associats altres fenòmens perillosos. El comunicat del Meteocat insisteix en la probabilitat que es produeixin localment fenòmens de temps violent, un terme que engloba ratxes de vent molt fortes.
No es descarta l'aparició de calamarsa o pedra de mida considerable als nuclis de les tempestes més desenvolupades. La proximitat del mar, amb una temperatura encara elevada, aporta un extra d'energia. Això pot alterar notablement l'estat de l'onatge i afavorir la formació de mànegues marines.
Mesures d'urgència i màxima precaució
Davant la gravetat del pronòstic actualitzat, les autoritats insten la població de les zones afectades a prendre mesures d'urgència. Es recomana encoratjadament evitar qualsevol desplaçament per carretera que no sigui estrictament necessari durant aquesta tarda i nit.
És vital mantenir-se lluny de rieres, torrents i punts baixos que puguin inundar-se de manera sobtada i violenta. La seguretat personal ha de ser la màxima prioritat, per la qual cosa s'ha de buscar refugi en llocs segurs i no exposar-se als riscos. És imprescindible seguir en temps real les indicacions dels serveis d'emergències.