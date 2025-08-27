Logo xcatalunya.cat
Roberto Brasero (54 anys): 'Dijous probablement serà el dia més...'

La previsió d'aquesta setmana ha sorprès fins i tot aquells que ja s'havien resignat a la calor constant de l'estiu

Angélica Oyarzún

La setmana avança amb un canvi notable en el temps, ja és possible apreciar la inestabilitat des d'ahir a la tarda. La segona meitat de l'estiu avança amb un ritme diferent del de setmanes anteriors. El panorama comença a mostrar signes de variació i la previsió apunta a jornades amb un ambient més dinàmic, marcat per contrastos meteorològics.

Els pròxims dies portaran condicions menys homogènies al conjunt del país. Alguns territoris notaran un canvi clar, mentre que d'altres mantindran registres similars als normals. Les variacions seran visibles tant al cel com al termòmetre, encara que no afectaran per igual tota la geografia.

Aire fred en altura: el factor que marca el canvi

Avui, dimecres, un solc amb aire fred creuarà la Península, provocant un increment notable de la inestabilitat. Encara que no es tracta d'una DANA tancada, sí que empenyerà masses d'aire més fresques cap al nord peninsular. Les conseqüències es deixaran notar especialment a Galícia, el Cantàbric i els Pirineus, on s'esperen pluges persistents i tempestes puntualment intenses.

A més de la pluja, el descens tèrmic serà evident en àmplies zones de l'oest peninsular. Les màximes baixaran entre 4 i 5 °C respecte a dimarts, situant-se per sota dels 30 °C en moltes províncies de l'interior. Mentrestant, al Mediterrani les temperatures seguiran sent altes, amb nits tropicals en algunes zones costaneres.

En paral·lel, el pas d'aquest solc també afavorirà la formació de nuvolositat en capes mitjanes i altes, donant lloc a cels coberts. Aquest tipus de configuracions atmosfèriques pot generar variacions locals, amb ruixats que apareixen de forma inesperada i breus clarianes que no aconsegueixen estabilitzar l'ambient. Es tracta d'un escenari típic de transició, on els contrastos dominen el comportament del temps.

Dijous marca un punt d'inflexió

“Dijous serà probablement el dia més fresc de la setmana”, va avançar el meteoròleg Roberto Brasero. I així serà en bona part del país, on s'espera que les màximes es continguin clarament, fins i tot en àrees habitualment caloroses. El retrocés de la calor serà palpable, encara que no total.

A la vall del Guadalquivir encara s'assoliran els 32 °C, mentre que l'interior de València i la Regió de Múrcia registrarà el pic més alt del dia: fins a 38 °C. Fora de la Península, Balears mantindrà cels ennuvolats amb possibilitat de pluges i Canàries tindrà plugims febles a les illes amb més relleu.

Amb el pas dels dies, el solc es retirarà i les temperatures tornaran a pujar progressivament. El cap de setmana es perfila més estable, si bé encara amb restes de nuvolositat al nord i al Mediterrani. Amb tot, dijous marcarà un respir tèrmic que molts agrairan.

