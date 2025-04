Oficial: El Vaticà anuncia la causa de la mort del Papa Francesc

per Mireia Puig

El Vaticà ha confirmat oficialment que el papa Francesc va morir a causa d'un ictus cerebral i un col·lapse cardiovascular irreversible. La defunció va ocórrer a les 7:35 hores d'aquest dilluns 21 d'abril de 2025, a la seva residència de la Casa Santa Marta.

L'informe mèdic, signat pel professor Andrea Arcangeli, director de la Direcció de Sanitat i Higiene de l'Estat de la Ciutat del Vaticà, detalla que el pontífex va patir un vessament cerebral que li va provocar un coma, seguit d'una fallada cardiocirculatoria irreversible.

Un deteriorament progressiu

El papa Francesc, de 88 anys, havia estat donat d'alta el passat 23 de març després de romandre 38 dies hospitalitzat a l'Hospital Gemelli de Roma a causa d'una pneumònia bilateral multimicrobiana.

| ACN

El seu historial mèdic incloïa bronquièctasis múltiples, hipertensió i diabetis tipus II. Malgrat el seu fràgil estat de salut, el diumenge anterior a la seva defunció va presidir la missa de Pasqua i va saludar els fidels des del seu papamòbil.

Últims moments i protocol funerari

Segons fonts del Vaticà, el Papa es va aixecar d'hora i va començar a sentir-se malament mentre es preparava per treballar, sense temps per traslladar-lo a l'hospital. La mort va ser constatada mitjançant un registre electrocardiogràfic tanatològic. El camarlenc Kevin Joseph Farrell va procedir al segellat del seu apartament i es van activar els protocols funeraris establerts per l'Església Catòlica.

Desitjos pòstums del pontífex

El testament del papa Francesc, datat el 29 de juny de 2022, expressa el seu desig de ser enterrat a la Basílica de Santa María la Major a Roma, en una tomba senzilla situada entre la Capella Paulina i la Capella Sforza, amb l'única inscripció "Franciscus". També va manifestar la seva devoció a la Verge María i va oferir els seus sofriments per la pau mundial i la fraternitat entre els pobles.

| Canva, Ethic

Llegat d'un pontífex reformador

Jorge Mario Bergoglio, primer papa jesuïta i llatinoamericà, va liderar l'Església Catòlica des de 2013, després de la renúncia de Benet XVI. El seu pontificat es va caracteritzar per una profunda renovació en el social i pastoral, advocant pels més desfavorits, promovent la cura ambiental i facilitant la inclusió d'homosexuals, migrants i dones en rols eclesiàstics. El seu estil directe i reformista va generar tant admiració com controvèrsia dins de l'Església.

El funeral del Papa Francesc se celebrarà entre el divendres i el diumenge, després del vetllatori a la seva capella privada i el seu trasllat a la Basílica de Sant Pere. Milers de fidels ja es congreguen a la plaça vaticana per retre-li homenatge. ​