Avís urgent del Meteocat: Hi ha risc per pluja intensa a mitja Catalunya

per Iker Silvosa

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) acaba de llançar una alerta que podria alterar significativament els plans de molts catalans en les pròximes hores. Encara que el cel llueixi tranquil en algunes zones, la situació podria canviar ràpidament en diverses comarques del territori català.

Quan i on arribarà la pluja intensa?

Segons la informació difosa pel Meteocat, l'alerta de pluja intensa s'activarà entre les 14:00 h i les 20:00 h del dia dimarts 22 d'abril de 2025. Aquesta alerta té un nivell de perill moderat (1 sobre 6), però no per això ha de ser presa a la lleugera. El principal motiu de l'avís és la possibilitat real de superar els 20 mm de precipitació en tan sols 30 minuts, la qual cosa podria generar inundacions sobtades, problemes en el trànsit i incomoditats per als ciutadans.

| Canva

Les comarques afectades inclouen gran part de l'interior i el litoral central de Catalunya. L'avís emès pel Meteocat indica clarament en el seu mapa zones com el Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Priorat, Garrigues, Baix Camp, Alt Camp, Conca de Barberà, Anoia, Bages, Osona, entre altres àrees que hauran d'estar especialment alertes davant aquest fenomen meteorològic.

Per què ocorre aquesta precipitació intensa?

Aquestes pluges sobtades són resultat d'un fenomen conegut tècnicament com a convecció atmosfèrica. Es tracta d'un procés en què l'aire humit, en escalfar-se per la superfície terrestre, ascendeix ràpidament formant núvols verticals de desenvolupament profund, coneguts popularment com a cumulonimbus. Aquests núvols tenen la capacitat de descarregar grans quantitats d'aigua en períodes molt breus, generant inundacions sobtades.

La ubicació de Catalunya, propera al Mediterrani, afavoreix l'ocurrència d'aquestes tempestes puntuals, especialment durant la primavera, quan la combinació de temperatures càlides amb una atmosfera inestable potencia el desenvolupament d'aquests episodis.

La pluja intensa prevista, encara que de curt període, podria causar importants molèsties en la mobilitat urbana, especialment en ciutats com Barcelona, Girona o Terrassa, on els carrers solen veure's fàcilment afectats per acumulacions d'aigua. A més, zones rurals i camps poden experimentar problemes de drenatge i danys en collites sensibles a les inundacions.

És recomanable que durant aquestes hores els ciutadans evitin desplaçaments innecessaris, especialment per carreteres secundàries o zones conegudes per inundar-se fàcilment. Si la situació ho requereix i es troba en ruta, busqui llocs segurs fins que passi el pic de precipitació.

Finalment, es recomana als habitants de les comarques esmentades mantenir-se atents a les actualitzacions del Meteocat i de les autoritats locals. Disposar d'informació meteorològica actualitzada permetrà reduir els riscos associats i protegir tant béns materials com personals davant aquest fenomen.