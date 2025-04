Els favorits en la cursa per ser el nou Papa

Després de la mort del Papa Francesc als 88 anys, l'Església Catòlica es prepara per a un nou conclave que definirà el rumb del Vaticà en els pròxims anys. Amb 135 cardenals electors menors de 80 anys, molts d'ells nomenats pel mateix Francesc, s'anticipa una elecció que podria continuar el seu llegat reformista o marcar un gir cap a posicions més conservadores.​

| ACN

Candidats destacats per succeir Francesc

Matteo Zuppi (Itàlia, 69 anys)

Arquebisbe de Bolonya i president de la Conferència Episcopal Italiana, Zuppi és considerat un dels favorits per succeir Francesc. Conegut pel seu compromís amb la justícia social i la seva participació en processos de pau, representa una línia progressista dins de l'Església. La seva proximitat amb Francesc i el seu enfocament pastoral el posicionen com un candidat fort per continuar les reformes iniciades pel pontífex argentí.​

Luis Antonio Tagle (Filipines, 67 anys)

Prefecte de la Congregació per a l'Evangelització dels Pobles, Tagle és vist com un possible primer Papa asiàtic. El seu carisma, experiència pastoral i compromís amb la justícia social l'han convertit en una figura influent dins del Vaticà. Encara que ha mostrat posicions conservadores en temes com l'avortament i l'eutanàsia, el seu enfocament inclusiu i la seva proximitat amb Francesc el fan un candidat destacat.​

Pietro Parolin (Itàlia, 70 anys)

Actual Secretari d'Estat del Vaticà, Parolin és reconegut per la seva habilitat diplomàtica i la seva experiència en relacions internacionals. Encara que li manca experiència pastoral directa, el seu paper en la política exterior del Vaticà i la seva capacitat per mediar en conflictes el converteixen en una opció de consens entre els diferents corrents dins de l'Església.​

Peter Turkson (Ghana, 76 anys)

Ex prefecte del Dicasteri per al Desenvolupament Humà Integral, Turkson és una figura destacada en l'Església africana. Conegut pel seu enfocament en temes de justícia econòmica i mediambiental, la seva elecció representaria un esdeveniment històric en convertir-se en el primer Papa africà. El seu perfil moderat i la seva experiència al Vaticà el posicionen com un candidat viable.​

Robert Sarah (Guinea, 79 anys)

Ex prefecte de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, Sarah és una figura representativa de l'ala conservadora de l'Església. Crític d'algunes de les reformes de Francesc, la seva elecció marcaria un retorn a posicions més tradicionals. Encara que la seva edat podria ser un factor en contra, la seva influència dins del Col·legi Cardenalici és significativa.​

Perspectives i desafiaments del pròxim conclave

El pròxim conclave es presenta com una cruïlla per a l'Església Catòlica. Amb una majoria de cardenals electors nomenats per Francesc, existeix la possibilitat que s'elegeixi un successor que continuï el seu llegat reformista. No obstant això, les tensions internes i els diferents corrents ideològiques podrien influir en l'elecció d'un Papa que representi un canvi de direcció.​

L'elecció del nou Papa serà observada de prop per fidels i líders religiosos arreu del món, ja que definirà el rumb de l'Església en temes clau com la inclusió, la justícia social i la relació amb altres religions. El procés, que es durà a terme a la Capella Sixtina sota estrictes normes de confidencialitat, culminarà amb la tradicional "fumata blanca" que anunciarà el nou líder espiritual de més de 1.300 milions de catòlics.​