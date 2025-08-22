És oficial: alerta a Espanya per una DANA que portarà pluges intenses i calamarsa

En els últims dies, els pronòstics meteorològics han estat molt pendents de l'evolució del temps a Espanya. Especialment a causa d'una situació que s'està desenvolupant a les altes capes de l'atmosfera. Un embolcallament d'aire fred podria provocar canvis significatius en les pròximes jornades al nostre país.
Els meteoròlegs de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) han llançat un avís davant la imminent arribada d'un conegut fenomen. Aquests dies, de fet, ja hem vist signes d'inestabilitat, encara que el que passarà aquest cap de setmana és molt més destacable. Parlem de pluges intenses i tempestes que afectaran bona part del país, especialment al nord i a l'est de la península.
La DANA i les seves implicacions a la península
La pròxima setmana, un sistema una DANA es desplaçarà sobre la península, portant amb si una atmosfera molt dinàmica. Aquest fenomen meteorològic, que també s'anomena gota freda, està format per un nucli d'aire fred envoltat d'aire més càlid. Encara que no totes les gotes fredes porten pluges torrencials, la seva presència sí que pot generar tempestes molt intenses.
L'impacte d'aquest fenomen podria ser fort, amb pluges que s'acumularan ràpidament, cosa que augmentarà el risc d'inundacions locals. Les zones més afectades seran les del centre i nord de la península, així com algunes àrees de les Illes Balears. A mesura que la DANA avança, s'espera que es formin estructures convectives organitzades que podrien alliberar grans quantitats d'aigua en poc temps, cosa que representa un perill addicional.
L'arribada d'Erin i el seu efecte en el clima
La situació es veu encara més complexa a causa de la interacció amb l'huracà Erin, que es troba en la seva fase d'extratropicalització. Aquesta interacció amb el corrent en jet polar provocarà importants alteracions en la circulació atmosfèrica, afavorint el desplegament d'un solc cap al sud.
Els meteoròlegs adverteixen que això serà un dels factors principals que determinarà el recorregut final de la DANA. El que portarà amb si una sèrie de tempestes i pluges intenses que podrien afectar diverses comunitats, incloent-hi la Comunitat Valenciana, Catalunya i Balears.
Encara que hi ha alguns dubtes sobre el recorregut exacte del fenomen, els experts suggereixen que la DANA podria creuar el país d'oest a est, afectant principalment les regions esmentades. Per tant, la previsió és que, entre diumenge i dilluns, les tempestes s'intensifiquin. Podria haver-hi pluges que generin situacions complexes, com crescudes de rius o inundacions sobtades en zones baixes.
És imprescindible seguir les actualitzacions meteorològiques
Els meteoròlegs recorden que, en aquest tipus de situacions tan complexes, resulta fonamental seguir l'evolució del pronòstic. Els mapes del temps s'actualitzen a mesura que ens acostem a l'esdeveniment, per la qual cosa cal prestar-los molta atenció. Una DANA pot deixar moltíssima pluja en molt poc temps, però identificar les regions més afectades no és tan senzill.