El número de la sort d'un poble català: 122 anys jugant

per Sergi Guillén

El sorteig de la Loteria de Nadal és més a prop que mai, i amb ell, l'emoció i la il·lusió que cada any desperta en milions de persones. Aquest sorteig, que se celebra el 22 de desembre, és un dels esdeveniments més esperats de Nadal al nostre país.

Tothom espera escoltar el 'Gordo' i altres premis que poden canviar la vida dels afortunats. Així doncs, cada any, aquesta celebració ens deixa diverses anècdotes i històries insòlites, com la que hem pogut conèixer d'aquest petit poble català.

L'anècdota d'un número de la sort

El 1903, un grup d'amics de Sant Guim de Freixenet (Segarra) va destapar cinc cartes per crear un número i jugar a la loteria. Va sortir el 11457 i, des de llavors, el bar on eren va decidir vendre'l pel sorteig de Nadal i Reis.

El número ha passat de generació en generació i, encara que el bar original ja va tancar per jubilació, ara es continua venent en un restaurant situat a Calaf (Anoia).

| ACN

122 anys després, mai ha tocat ni per Nadal ni per Reis, ni tampoc en cada sorteig que un grup d'amics encara juga setmanalment. L'alcalde de Sant Guim de Freixenet, Francisco d'Asís Lluch, explica a l'ACN que no concep les festes de Nadal sense aquest número. "Al poble tenim la tradició que les festes comencen quan el compres", assegura.

"Des de 1903 que estem intentant temptar la sort i mai arriba". Joan Forn va regentar durant anys el bar on un grup d'amics va escollir el número 11457.

El va vendre al seu local fins que es va jubilar i, després, el va cedir al seu nebot. Que és qui ara el ven al seu local restaurant de Calaf, a l'Anoia. "No es pot deixar, ja som la tercera generació que el juguem", explica Forn.

I el número atrau centenars de persones que cada any el van a buscar expressament al restaurant que regenta Jordi Sangrà a Calaf. Segons explica, "és com una herència de la família. Els qui el compren, ja el compraven els seus pares i els seus avis, i ells han continuat fent-ho com si fos una tradició de Nadal", afegeix l'home.

| ACN

Canvi de somnis

Han passat tants anys que també han canviat les prioritats si algun dia els toca la loteria. "Et vas fent gran i els somnis són altres", explica Forn. Tanmateix, la seva germana, Montserrat Forn, ja té un viatge "a punt" per si algun dia li acaba tocant la loteria.

Aquest any, i per celebrar l'efemèride, Jordi Sangrà ha fet una partida d'ampolles de cava amb el número imprès a la xapa.

Tindrà més possibilitats perquè aquest any també ha decidit girar el número i, a part del 11457, també ha comprat el 75411. "Potser els nostres avantpassats es van equivocar a l'hora de decidir l'ordre de les cartes", explica.