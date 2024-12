3 pel·lícules d'estrena per veure a Nadal a les plataformes de streaming

L'època nadalenca es converteix en el moment perfecte per gaudir del cinema des de la comoditat de la llar. Amb l'auge de les plataformes de streaming, les opcions d'entreteniment s'han multiplicat, obrint un món de possibilitats per a tots els gustos.

Des de comèdies lleugeres fins a històries entranyables, cada servei de streaming busca atreure els espectadors amb estrenes exclusives. Aquest any, les plataformes s'omplen de pel·lícules amb temàtiques festives, ideals per compartir en família o gaudir en solitari.

Ja sigui amb una història commovedora, una comèdia divertida o un toc de caos nadalenc, hi ha propostes per a tots els públics. Si no saps per on començar, hem seleccionat tres pel·lícules que prometen convertir-se en les estrenes més vistes aquest Nadal.

| Kaspars Grinvalds

Cascanueces – Disney+

La primera recomanació arriba de la mà de Disney+, amb Cascanueces, protagonitzada per Ben Stiller. La història segueix a Michael, un reeixit desenvolupador immobiliari que ha de deixar la seva vida a la ciutat per cuidar els seus nebots.

Després de la tràgica pèrdua de la seva germana, els nens queden orfes, i Michael s'enfronta al repte de criar quatre petits en una granja. Amb un equilibri perfecte entre humor i emoció, la pel·lícula explora temes com l'adaptació, el sacrifici i la importància de la família.

CASCANUECES Tráiler Oficial Español Latino (2024) Ben Stiller

El caos nadalenc està garantit mentre Michael intenta encaixar en una vida rural que li resulta completament aliena. Dirigida per David Gordon Green (Pineapple Express), Cascanueces promet ser una de les grans favorites d'aquesta temporada.

Un cas sobtat de Nadal – Prime Video i Apple TV+

Prime Video i Apple TV+ porten una proposta entranyable amb Un cas sobtat de Nadal. Protagonitzada per Danny DeVito, la pel·lícula narra la història de Claire, una nena que intenta salvar el matrimoni dels seus pares. Per aconseguir-ho, Claire organitza un Nadal a l'agost amb l'ajuda del seu avi, interpretat per DeVito.

La història, plena de tendresa i tocs còmics, mostra com una família en crisi intenta un últim intent per romandre unida. Mentre els adults breguen amb la separació, Claire recorre al seu enginy per reunir-los durant les vacances.

A Sudden Case Of Christmas - Official Trailer

Aquesta pel·lícula, ambientada a Itàlia, barreja el drama familiar amb la calidesa pròpia del Nadal, convertint-la en una opció ideal per a aquestes dates.

Estimat Pare Noel – Paramount+

L'opció més irreverent de la llista arriba de la mà de Paramount+ amb Estimat Pare Noel. Aquesta comèdia, protagonitzada per Jack Black, parteix d'una premissa original: un nen envia la seva carta de Nadal a Satanàs per error. A partir d'aquí, el caos comença quan un hilarant Satanàs, interpretat per Black, intenta corrompre el petit.

Dirigida per Bobby Farrelly i coescrita pel seu germà Peter Farrelly, la pel·lícula combina l'humor absurd amb moments entranyables. La participació especial de Post Malone afegeix un toc modern a aquesta producció que promet arrencar més d'una riallada.

DEAR SANTA Tráiler Español Latino (2024)

Amb l'estrena prevista per al dia d'avui, Estimat Pare Noel es postula com una opció molt divertida per a aquells que busquen un enfocament diferent de l'esperit nadalenc.

Aquestes tres propostes demostren com les plataformes de streaming s'han convertit en la llar del cinema nadalenc modern. Tant Disney+, Prime Video, Apple TV+ com Paramount+ ofereixen històries variades que conviden a riure, emocionar-se i gaudir d'aquesta època de l'any. Quina veuràs primer?