La novetat de Bizum que revoluciona la relació amb els diners

Poques coses en el dia a dia generen més incomoditat que enfrontar restriccions als caixers automàtics. Hi ha qui es veu frustrat amb els límits a l'hora d'ingressar o retirar bitllets, i altres pateixen la molèstia de carregar amb monedes quan reben el canvi en qualsevol comerç. A més, si el caixer pertany a una altra entitat, la situació pot tornar-se encara més feixuga.

En aquest context, Caixabank ha introduït una novetat que crida l'atenció. Es tracta d'un sistema capaç d'enviar per Bizum els diners sobrants de certes operacions realitzades al caixer, en lloc de lliurar-lo en monedes. Amb això, es simplifica el pagament de rebuts o impostos, al mateix temps que l'usuari evita la molèstia de carregar amb “xatarra”.

| Bizum

La gran acollida d'aquesta idea s'ha disparat en els últims mesos. Actualment, 250.000 persones ja han començat a utilitzar aquest mode de tornar el canvi, sense importar si són clients de Caixabank o no. N'hi ha prou amb tenir habilitada l'app de Bizum, introduir el número de telèfon associat i, en qüestió de segons, el sobrant arriba al compte vinculat.

No cal ser de CaixaBank

El procediment resulta molt útil quan l'import pagat amb bitllets excedeix la quantitat exacta del rebut que es vol abonar. Amb la nova funció, s'ingressa l'efectiu al caixer i, si es genera un canvi, s'evita la devolució en metàl·lic. Aquesta operació és immediata, senzilla i prescindeix dels tradicionals grapat de monedes que acabaven escampats per butxaques o moneders.

Segons ha explicat Caixabank, la iniciativa pretén oferir més comoditat al client i reduir la càrrega d'efectiu que maneja el caixer. El banc destaca que el projecte podria estendre's a més ubicacions amb el pas del temps, millorant l'experiència de qui operi en finestretes d'autoservei. L'objectiu és que la tecnologia serveixi per agilitzar i, sobretot, modernitzar les transaccions més bàsiques.

Molts usuaris ressalten l'avantatge de no haver de lidiar amb monedes soltes en cada operació. El procés es basa en una solució molt directa: el caixer calcula el sobrant i, si així ho desitges, te l'envia a l'instant per Bizum. Per a això, has de pertànyer a alguna de les entitats que suporten aquest sistema d'enviament de diners, però no cal ser client de Caixabank.

A mesura que creix la popularitat de l'aplicació de pagaments, resulta lògic que els bancs busquin integrar-la en més processos. L'èxit d'aquest servei recolza la idea que invertir en innovació té impacte positiu en el dia a dia de la gent. I encara que cada banc decidirà si adopta estratègies similars, tot apunta que l'experiència sense monedes va camí de convertir-se en una realitat cada vegada més habitual.