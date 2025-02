El Meteocat avisa del perillós fenomen meteorològic que arriba a partir de dilluns

per Mireia Puig

La primera setmana de febrer es presenta amb un canvi notable en el panorama climatològic de diverses comarques de l'interior de Catalunya. Malgrat les temperatures fresques registrades en dies passats, tot apunta a un repunt tèrmic que podria prolongar-se, almenys, fins dimarts. No obstant això, aquest ascens dels termòmetres no ve sol.

Segons la informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), a partir de dilluns tornaran els bancs de boira a diferents punts de l'interior. Aquesta boira, que pot arribar a ser densa en algunes valls, implicarà una reducció significativa de la visibilitat. Com a conseqüència, s'espera que el fenomen suposi un risc especial en les primeres hores del matí i durant la nit.

La concurrència de dies més assolellats i el contrast tèrmic entre el dia i la nit afavoreix la formació de boirina. Així, carreteres secundàries i zones properes a lleres de rius podrien veure's especialment afectades. El Meteocat insisteix que s'extremin les precaucions al volant.

| Getty Images Pro

Possibles incidències

En episodis anteriors, la boira ha ocasionat incidències a la xarxa viària per frenades sobtades i menor temps de reacció. En aquesta ocasió, es preveu una situació similar, per la qual cosa les autoritats insisteixen en la importància de moderar la velocitat. També es recomana mantenir les distàncies de seguretat i utilitzar correctament els llums antiboira.

El retorn d'aquestes condicions de baixa visibilitat no és infreqüent al febrer. En moltes comarques, la transició hivernal crea escenaris propicis per a la condensació de vapor d'aigua a prop del sòl. El contrast entre dies més càlids i nits encara fredes reforça aquesta tendència.

A més, els serveis meteorològics han advertit que la persistència de boira en hores diürnes podria mantenir baixes les temperatures en valls i planes concretes. En canvi, els sectors sense núvols o boira registraran un ascens tèrmic més acusat, generant variacions importants d'un lloc a un altre. Aquest fenomen es coneix com a inversió tèrmica, típic de l'època.

El Meteocat, per la seva banda, demana a la ciutadania que segueixi els canals oficials d'informació. A través de la web, xarxes socials i aplicacions, s'actualitzaran els avisos sobre la ubicació i intensitat de la boira. Aquest seguiment ajudarà a anticipar possibles restriccions o conseqüències en vies d'alta circulació.

| XCatalunya, @transit

D'altra banda, la millora de les màximes diürnes podria induir a realitzar activitats a l'aire lliure en zones clares. No obstant això, es recalca la necessitat de comprovar la predicció local i adaptar-se a les condicions reals en cada moment. Una carretera assolellada pot convertir-se en un tram complicat alguns quilòmetres més endavant si es troba cobert per un banc de boira.

No serà especialment greu

L'episodi de boira previst no s'emmarca en una alerta de grans dimensions. Tot i així, la reducció de visibilitat continua sent un perill potencial, sobretot per a la seguretat viària. Mantenir la prudència i l'atenció serà clau fins que la meteorologia torni a estabilitzar-se del tot.

A mesura que avanci la setmana, el Meteocat avaluarà la continuïtat d'aquest fenomen i l'evolució dels termòmetres. Si la boira persisteix, es podrien emetre noves recomanacions i recordatoris per a la població. Mentrestant, el consell principal és informar-se abans de viatjar i circular amb atenció per les zones susceptibles de veure's afectades.