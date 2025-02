Avís urgent de Jorge Rey: 'Arriben...'

per Iker Silvosa

Febrer comença amb un canvi notable en el panorama meteorològic. Durant el matí d'aquest diumenge, un front de pluja procedent del nord avançarà gradualment. La seva influència es notarà de manera especial a l'oest peninsular, on les precipitacions podrien estendre's al llarg de la jornada. Però això no és tot.

I és que el popular meteoròleg Jorge Rey ha alertat que aquest front portarà amb ell un ambient inestable en regions com Astúries, que ja a primeres hores veurà pluges de caràcter moderat. Amb el pas de les hores, aquestes precipitacions es desplaçaran cap a l'interior, afectant altres províncies del nord-oest i, posteriorment, zones situades més al sud. Al mateix temps, la cota de neu descendirà en diverses províncies del centre i nord, deixant alguns flocs en cotes altes de Lleó, Burgos, Segòvia i Àvila.

En alguns moments, la neu podria baixar una mica més, fregant cotes mitjanes en províncies com la de Burgos o la d'Àvila, encara que en principi s'espera que sigui de forma molt feble. No es descarten petites sorpreses blanques a la vora del Duero o en àrees altes de Salamanca, sense que això suposi, segons les previsions de Jorge Rey, una gran acumulació. Dilluns al matí encara quedaran restes d'aquest front i s'esperen algunes tempestes intenses en zones de l'Estret i en part de Màlaga. Sembla, doncs, que Catalunya no es veurà afectada.

I a partir de dilluns...

Després d'aquesta irrupció d'inestabilitat, la tendència per a la resta de la setmana apunta a la recuperació d'un temps més estable. El pas de les primeres jornades donarà pas a dies amb sol predominant i temperatures que, després d'un lleuger repunt, tornaran a descendir amb l'acostament del següent front. El mapa meteorològic suggereix que el descens tèrmic s'intensificarà cap al final de la setmana.

Amb aquest canvi a la vista, la incertesa se centra en la possible arribada d'un nou període de mal temps que vindria acompanyat de nevades. Tot i que la ubicació exacta de les precipitacions encara no està definida, la interacció d'aire fred i la inestabilitat atmosfèrica podrien desencadenar episodis de neu en àrees de muntanya. Fins i tot es contempla la possibilitat que regions properes a la Meseta tinguin la seva part de flocs en cotes mitjanes.

Aquest escenari requerirà, per tant, mantenir-se atents als butlletins meteorològics que s'actualitzin. A les comarques de l'interior, especialment, es podrien registrar contrastos pronunciats de temperatura entre el dia i la nit. A més, els matins podran començar amb boires de certa densitat en les valls, encara que això dependrà de la presència d'humitat i del flux d'aire que estigui dominant en cada moment.

Les províncies de la Meseta i l'entorn del Sistema Central hauran d'observar especialment qualsevol variació en les previsions. Amb l'arribada d'aquestes masses d'aire fred, n'hi hauria prou amb un lleuger canvi de pressió per traduir en neu la pluja prevista. De la mateixa manera, les zones costaneres, si bé no veuran nevades copioses, sí podrien experimentar ruixats puntualment intensos, sobretot quan el front es reactivi.

De cara a la segona part de la setmana, la predicció assenyala que regnarà el sol, però amb un empitjorament que podria aparèixer novament a l'horitzó. Cap a divendres o dissabte, les temperatures més baixes es conjugaran amb certa inestabilitat. Aquesta barreja incrementa la probabilitat de nevades en entorns muntanyosos i altiplans de l'interior.