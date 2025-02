La novedad de Bizum que revoluciona la relación con el dinero

Pocas cosas en el día a día generan más incomodidad que enfrentar restricciones en los cajeros automáticos. Hay quienes se ven frustrados con los límites a la hora de ingresar o retirar billetes, y otros padecen la molestia de cargar con monedas cuando reciben el cambio en cualquier comercio. Además, si el cajero pertenece a otra entidad, la situación puede volverse aún más engorrosa.

En este contexto, Caixabank ha introducido una novedad que llama la atención. Se trata de un sistema capaz de enviar por Bizum el dinero sobrante de ciertas operaciones realizadas en el cajero, en lugar de entregarlo en monedas. Con ello, se simplifica el pago de recibos o impuestos, al mismo tiempo que el usuario evita la molestia de cargar con “chatarra”.

| Bizum

La gran acogida de esta idea se ha disparado en los últimos meses. Actualmente, 250.000 personas ya han empezado a usar este modo de devolver el cambio, sin importar si son clientes de Caixabank o no. Basta con tener habilitada la app de Bizum, introducir el número de teléfono asociado y, en cuestión de segundos, el sobrante llega a la cuenta vinculada.

No hace falta ser de CaixaBank

El procedimiento resulta muy útil cuando el importe pagado con billetes excede la cantidad exacta del recibo que se quiere abonar. Con la nueva función, se ingresa el efectivo en el cajero y, si se genera un cambio, se evita la devolución en metálico. Esta operación es inmediata, sencilla y prescinde de los tradicionales puñados de monedas que terminaban desperdigados por bolsillos o monederos.

Según ha explicado Caixabank, la iniciativa pretende ofrecer mayor comodidad al cliente y reducir la carga de efectivo que maneja el cajero. El banco destaca que el proyecto podría extenderse a más ubicaciones con el paso del tiempo, mejorando la experiencia de quienes operen en ventanillas de autoservicio. El objetivo es que la tecnología sirva para agilizar y, sobre todo, modernizar las transacciones más básicas.

CaixaBank implanta en sus cajeros la devolución del cambio de pagos de recibos a través de Bizum

Muchos usuarios resaltan la ventaja de no tener que lidiar con monedas sueltas en cada operación. El proceso se basa en una solución muy directa: el cajero calcula el sobrante y, si así lo deseas, te lo envía al instante por Bizum. Para ello, has de pertenecer a alguna de las entidades que soportan este sistema de envío de dinero, pero no hace falta ser cliente de Caixabank.

A medida que crece la popularidad de la aplicación de pagos, resulta lógico que los bancos busquen integrarla en más procesos. El éxito de este servicio respalda la idea de que invertir en innovación tiene impacto positivo en el día a día de la gente. Y aunque cada banco decidirá si adopta estrategias similares, todo apunta a que la experiencia sin monedas va camino de convertirse en una realidad cada vez más habitual.