Nova bona notícia per als embassaments catalans, en ratxa: L'enveja d'Espanya

L'onada de calor que travessa Catalunya va tenir ahir la seva jornada més extrema, amb temperatures que van superar els 40 graus en nombrosos punts del territori. Un escenari així sol accelerar la pèrdua d'aigua als embassaments, però les dades d'avui tornen a sorprendre. La conca interna catalana gairebé no ha baixat -0,16 % en les últimes 24 hores, situant-se en un sòlid 75,59 % de la seva capacitat total.
El descens és pràcticament idèntic al registrat diumenge i dilluns, cosa que confirma una resistència extraordinària del sistema en ple mes d'agost. Els moviments embassament per embassament són mínims. Darnius Boadella perd tres dècimes i queda al 63,91 %. Sau baixa una dècima i se situa al 63,28 %, mentre que la Baells baixa dues dècimes fins al 88,70 %.
La Llosa del Cavall i Sant Ponç cedeixen unes centèsimes, mantenint-se al 83,93 % i al 88,79 % respectivament. Foix baixa un 0,36 %, però continua en un notable 94,76 %. Siurana gairebé no varia i continua al 16,07 %, mentre que Riudecanyes baixa mig punt fins al 50,49 %. L'única pujada la registra Susqueda, que millora una dècima i arriba al 80,90 %, mantenint el seu paper d'embassament més estable de l'estiu.
Una posició històrica al rànquing nacional
Més enllà de la resistència diària, la jornada d'avui deixa una dada per a la història. La conca interna catalana ja és la quarta amb més capacitat de tot Espanya, superant per primera vegada el Cantàbric Oriental. Fa pocs dies, Catalunya entrava al top 5 de conques espanyoles; ara fa un pas més i escala una posició al rànquing.
Si l'anàlisi es fa per comunitats autònomes, sumant totes les seves conques, Catalunya manté la tercera posició nacional, només per darrere de la Comunitat de Madrid i del País Basc, que compten amb conques tradicionalment molt plujoses.
Aquest avanç és significatiu perquè es produeix en ple agost, quan gran part del país pateix descensos pronunciats. En l'últim informe setmanal, grans conques com l'Ebre, el Duero o el Tajo han perdut entre 1 i 3 punts de capacitat, mentre que Catalunya segueix amb baixades controlades, consolidant la seva reputació com a exemple de gestió hídrica.
Un estiu de control i marge
El comportament dels embassaments catalans aquest estiu està trencant amb la dinàmica habitual dels últims anys. En lloc de caigudes ràpides i sostingudes, el sistema s'ha estabilitzat, amb pèrdues mínimes fins i tot durant episodis de calor extrema. Això no només garanteix l'abastament i l'ús agrícola en el que queda d'estiu, sinó que també ofereix marge per encarar l'inici de la tardor amb xifres molt superiors a les dels estius anteriors.
Si la tendència es manté, Catalunya podria tancar l'agost en posicions històriques al rànquing nacional i amb un nivell de reserves que, fa un any, semblava inabastable.