Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
ES
Logo Telegram
Dona somrient amb vestit verd assenyalant cap a un fons de rastres d’estrelles al cel nocturn
Tot a punt per veure les Perseides | XCatalunya, Volodymyr Melnyk, Saeed Ahmed Abbasi
Actualitat

Perseides a Catalunya 2025: horaris, mapes i miradors

Aquesta nit el cel juga a les sorpreses. Si apagues el mòbil, et tombes i deixes que la vista s'hi acostumi, veuràs com la foscor comença a omplir-se de traços fugaços

Xavi Martín
per Xavi Martín

Les Perseides a Catalunya 2025 tindran la seva millor finestra entre la vesprada de dimarts 12 i la matinada del 13. S'espera el màxim cap a les 22:00 CEST, just quan encara hi ha claror; per això la franja més útil en moltes zones serà de 21:30 a 22:30 (abans que surti la Lluna), i de 03:00 a 05:30 ja amb el radiant alt, tot i que amb la llum lunar encara present.

A Barcelona, la Lluna minvant surt cap a les 22:30, deixant una microfinestra fosca després de la posta de sol. Ajusta uns minuts segons la teva localitat. Recorda: a simple vista se'n veuen més si mires 45–60° fora del radiant (Perseu, al NE).

Cel nocturn estrellat amb una pluja de meteors i siluetes de plantes en primer pla
Perseides | Bensop

On veure-les: 7 zones fosques i ben comunicades

  • Montsec (Àger, La Noguera). Cels de referència a Catalunya, mirador del Montsec d’Ares i entorn del Parc Astronòmic.
  • Cap de Creus (Alt Empordà). Voltants del Far de Cap de Creus i el paratge de Tudela (evita fars i zones il·luminades).
  • Montserrat (Bages). Pla de les Taràntules i rutes cap a Sant Jeroni; opcions si no vols allunyar-te de Barcelona.
  • Muntanyes de Prades / Montsant (Baix Camp – Priorat). Colls i pistes altes amb vistes àmplies.
  • Els Ports (Baix Ebre – Montsià). Zona del Caro; cels molt foscos amb horitzó clar.
  • Alta Garrotxa (Sadernes–Oix). Prats i colls apartats (respecta els accessos i aparca només a zones permeses).
  • Litoral tranquil de l'Alt Empordà. Trams sense fanals entre cales; ideal per combinar bany de vespre i observació.

Truc: allunya't almenys 3–5 km de pobles i aparcaments concorreguts. Evita guinguetes i passeigs marítims.

Consells essencials

  • Com mirar. Sense prismàtics ni telescopi; estirat i amb el coll relaxat. Deixa que els ulls s'adaptin 20–30 min.
  • Equip. Estoreta o hamaca, llanterna vermella, aigua i abric fi. Per a foto: trípode, gran angular, f/2–f/2.8, 15–25 s, ISO 1600–3200, ràfegues contínues.
  • Seguretat i respecte. No entris a zones tancades ni creuis cintes de prevenció d'incendis. Les escombraries amb tu de tornada. Si bufa tramuntana o hi ha tempesta seca, canvia de pla.

Com arribar-hi (des de Barcelona)

  • Montsec (Àger). A-2 fins a Lleida → C-12 Balaguer–Àger (≈ 2 h 45–3 h). Accessos asfaltats als miradors principals; respecta els pàrquings.
  • Cap de Creus. AP-7 fins a Figueres → N-260 a Port de la Selva / GI-614 a Cadaqués (≈ 2 h 15). A l'estiu pot haver-hi restriccions per risc d'incendi o aforament.
  • Montserrat. A-2 → sortida Monistrol/Collbató. Cremallera des de Monistrol (consulta l'últim servei d'estiu) o Aeri si està operatiu.

Abans de sortir, revisa la nuvolositat alta, el vent i la humitat (enemiga de lents i comoditat). Si el litoral està cobert, prova Prepirineu o interior; si hi ha inestabilitat convectiva, opta per costes obertes sense relleus que generin núvols orogràfics.

Cel nocturn amb esteles circulars d’estrelles sobre la silueta de muntanyes i llums de cotxes a la base
Perseides | BT1976

Què són les Perseides 

Són partícules del cometa 109P/Swift-Tuttle que la Terra escombra cada estiu. En entrar a l'atmosfera, s'ionitzen i deixen esteles ("estrelles fugaces"). El període actiu va del 17 de juliol al 24 d'agost, amb pics a mitjan mes.

Alguns dubtes

  • Es veuen des de ciutat?

Sí, però molt menys. Si no pots sortir, busca terrats o parcs amb horitzó NE clar i apaga pantalles.

  • Necessito telescopi?

No. A simple vista en veuràs més. El telescopi estreny el camp i "perd" meteors.

  • Amb Lluna val la pena?

Sí: en veuràs menys, però els més brillants continuen sent espectaculars. Prioritza la finestra abans de la sortida lunar.

➡️ Actualitat