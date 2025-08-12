Perseides a Catalunya 2025: horaris, mapes i miradors

Les Perseides a Catalunya 2025 tindran la seva millor finestra entre la vesprada de dimarts 12 i la matinada del 13. S'espera el màxim cap a les 22:00 CEST, just quan encara hi ha claror; per això la franja més útil en moltes zones serà de 21:30 a 22:30 (abans que surti la Lluna), i de 03:00 a 05:30 ja amb el radiant alt, tot i que amb la llum lunar encara present.
A Barcelona, la Lluna minvant surt cap a les 22:30, deixant una microfinestra fosca després de la posta de sol. Ajusta uns minuts segons la teva localitat. Recorda: a simple vista se'n veuen més si mires 45–60° fora del radiant (Perseu, al NE).
On veure-les: 7 zones fosques i ben comunicades
- Montsec (Àger, La Noguera). Cels de referència a Catalunya, mirador del Montsec d’Ares i entorn del Parc Astronòmic.
- Cap de Creus (Alt Empordà). Voltants del Far de Cap de Creus i el paratge de Tudela (evita fars i zones il·luminades).
- Montserrat (Bages). Pla de les Taràntules i rutes cap a Sant Jeroni; opcions si no vols allunyar-te de Barcelona.
- Muntanyes de Prades / Montsant (Baix Camp – Priorat). Colls i pistes altes amb vistes àmplies.
- Els Ports (Baix Ebre – Montsià). Zona del Caro; cels molt foscos amb horitzó clar.
- Alta Garrotxa (Sadernes–Oix). Prats i colls apartats (respecta els accessos i aparca només a zones permeses).
- Litoral tranquil de l'Alt Empordà. Trams sense fanals entre cales; ideal per combinar bany de vespre i observació.
Truc: allunya't almenys 3–5 km de pobles i aparcaments concorreguts. Evita guinguetes i passeigs marítims.
Consells essencials
- Com mirar. Sense prismàtics ni telescopi; estirat i amb el coll relaxat. Deixa que els ulls s'adaptin 20–30 min.
- Equip. Estoreta o hamaca, llanterna vermella, aigua i abric fi. Per a foto: trípode, gran angular, f/2–f/2.8, 15–25 s, ISO 1600–3200, ràfegues contínues.
- Seguretat i respecte. No entris a zones tancades ni creuis cintes de prevenció d'incendis. Les escombraries amb tu de tornada. Si bufa tramuntana o hi ha tempesta seca, canvia de pla.
Com arribar-hi (des de Barcelona)
- Montsec (Àger). A-2 fins a Lleida → C-12 Balaguer–Àger (≈ 2 h 45–3 h). Accessos asfaltats als miradors principals; respecta els pàrquings.
- Cap de Creus. AP-7 fins a Figueres → N-260 a Port de la Selva / GI-614 a Cadaqués (≈ 2 h 15). A l'estiu pot haver-hi restriccions per risc d'incendi o aforament.
- Montserrat. A-2 → sortida Monistrol/Collbató. Cremallera des de Monistrol (consulta l'últim servei d'estiu) o Aeri si està operatiu.
Abans de sortir, revisa la nuvolositat alta, el vent i la humitat (enemiga de lents i comoditat). Si el litoral està cobert, prova Prepirineu o interior; si hi ha inestabilitat convectiva, opta per costes obertes sense relleus que generin núvols orogràfics.
Què són les Perseides
Són partícules del cometa 109P/Swift-Tuttle que la Terra escombra cada estiu. En entrar a l'atmosfera, s'ionitzen i deixen esteles ("estrelles fugaces"). El període actiu va del 17 de juliol al 24 d'agost, amb pics a mitjan mes.
Alguns dubtes
- Es veuen des de ciutat?
Sí, però molt menys. Si no pots sortir, busca terrats o parcs amb horitzó NE clar i apaga pantalles.
- Necessito telescopi?
No. A simple vista en veuràs més. El telescopi estreny el camp i "perd" meteors.
- Amb Lluna val la pena?
Sí: en veuràs menys, però els més brillants continuen sent espectaculars. Prioritza la finestra abans de la sortida lunar.