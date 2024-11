Els nous restaurants catalans amb Estrella Michelin

per Pol Nadal

La constel·lació Michelin ha passat de puntetes per Catalunya en l'edició 2025, en què ha sumat una primera estrella a 9 nous restaurants i assoleix les 77 distincions totals. S'estrenen en la categoria el Citrus del Tancat a Alcanar; el Casa Nova de Sant Martí Sarroca; el Divinum de Girona; l'Esperit Roca a Sant Julià de Ramis; i el Voramar de Portbou.

A Barcelona, pugen al carro dels monoestrellats el Fishology, el Mae, el Prodigi i el Teatro Kitchen&Bar. Es mantenen com a triestrellats l'ABaC, la Cocina Hermanos Torres, el Disfrutar i el Lasarte, al costat del gironí i veterà Celler de Can Roca. En la gala, celebrada a Múrcia i amb constants referències als afectats per la dana, s'ha anunciat que el Moments perd una de les dues estrelles.

Els restaurants que han guanyat la primera estrella Michelin són el Citrus del Tancat, a Alcanar, capitanejat pel xef Aitor López; el Casa Nova de Sant Martí Sarroca, d'Andrés Torres; el Divinum de Girona, amb Arnau Casadevall i Isidre Soler al capdavant dels fogons; l'Esperit Roca a Sant Julià de Ramis, projecte vinculat als germans roca i liderat per Raúl Sillero; i el Voramar de Portbou, amb Guillem Gavilán i Pau Jamàs.

Gavilán i Jamàs han coincidit a dir que "no hi ha cap reconeixement més gran a la feina feta" i que la primera estrella premia "estimar el que fas". En el mateix sentit s'han expressat Joan Roca i el cuiner al capdavant de l'Esperit Roca, Raúl Sillero. "Ens fa molta il·lusió perquè és un projecte que acaba de començar i és un indicador que s'estan fent bé les coses", han dit, fent broma sobre el fet que "cal anar a per una altra"

A més, el cuiner gironí Joan Roca ha valorat que "la cuina catalana passa per un moment extraordinari". "Catalunya és el territori que més estrelles té de tot Espanya i això vol dir que hi ha molt talent i les perspectives són molt bones"

| ACN

A Barcelona, pugen al carro dels monoestrellats el Fishology, amb Ricccardo Radice al capdavant; el Mae, del tàndem format per Germán Espinosa i Diego Mondragón; el Prodigi, de Jordi Tarré; i el Teatro Kitchen & Bar, d'Oliver Peña que ha dit que "mai t'esperes rebre una estrella" i s'ha mostrat "molt feliç".

La cara més amarga se l'ha emportat el Moments, la proposta gastronòmica de Raül Balam, fill de Carme Ruscalleda, a l'Hotel Mandarín Oriental, que ha perdut una de les dues estrelles que tenia. El Xerta, també de la ciutat comtal, ha perdut l'única distinció que ostentava.

Catalunya també ha sumat nous restaurants amb una estrella verda -la que en certifica la sostenibilitat. Es tracta del Bistrot 1965, de Castelló d'Empúries; Espacio Amunt, a Ulldecona; la Boscana de Bellvís, i el Restaurant 1497 a Vallromanes.