Ni fred ni pluja: La novetat meteorològica que arribarà el cap de setmana

per Antoni Mateu-Arrom

Des de dijous fins dissabte, es produirà un canvi de temps que trencarà amb la tònica hivernal de les últimes setmanes.

Catalunya es prepara per a un cap de setmana marcat per l'estabilitat meteorològica i les temperatures més càlides del que és habitual per a aquesta època de l'any. Segons les previsions de Meteocat, el temps donarà una treva a l'arribada de l'hivern, deixant enrere dies de fred intens i condicions variables.

Un "aperitiu primaveral" al novembre

Tal com mostra la previsió de Meteocat, els propers dies es caracteritzaran per una marcada estabilitat atmosfèrica. Aquesta situació vindrà determinada per l'absència de fronts plujosos i una reducció notable de la nuvolositat.

Les jornades estaran dominades pel sol, encara que amb alguns fenòmens puntuals com la boira matinal a zones d'interior i alguns estrats baixos que podrien aparèixer en punts costaners.

Els mapes compartits per Meteocat il·lustren clarament aquesta tendència. Tant dijous com divendres, gran part de Catalunya estarà banyada pel sol, amb només alguns núvols residuals al litoral.

Dissabte, encara que persistirà l'estabilitat, es preveu un lleuger augment dels estrats ennuvolats, especialment a zones properes a la costa, però sense risc de precipitacions.

Un ascens de les temperatures

El principal protagonista del cap de setmana serà sens dubte l'augment de les temperatures. Després d'un inici de setmana marcat pel fresc matutí i la sensació de fred, els termòmetres experimentaran un lleuger repunt.

Aquest canvi serà especialment notori a les hores centrals del dia. Les màximes assoliran valors més suaus i agradables, propis d'un inici de tardor més que de finals de novembre.

| Canva

A les zones de l'interior, on se solen registrar les temperatures més baixes, l'ascens tèrmic serà més pronunciat durant el dia, encara que les nits continuaran sent fresques.

Al litoral, les temperatures també es mantindran en valors agradables, encara que amb la possible presència de núvols baixos que podrien limitar l'amplitud tèrmica en algunes àrees.

Fenòmens locals: boires i estrats baixos

Tot i que l'estabilitat general serà la nota predominant, Meteocat alerta de la possibilitat de fenòmens locals, com a boires matinals en fons de vall i zones interiors. Aquestes boires, comunes en aquesta època de l'any, podrien reduir temporalment la visibilitat durant les primeres hores del dia, dissipant-se ràpidament a mesura que el sol guanyi força.

D'altra banda, al litoral, els models meteorològics indiquen la possible formació d'estrats baixos, especialment a partir de dissabte. Tot i que no representaran un canvi significatiu en les condicions, podrien aportar un toc d'humitat lleu a les localitats costaneres.

Un cap de setmana per gaudir a l'aire lliure

Amb aquestes previsions, tot apunta que el cap de setmana que ve serà ideal per a activitats a l'aire lliure. Les condicions meteorològiques favorables, amb sol i temperatures agradables, conviden a aprofitar els parcs, les platges i les rutes de muntanya.

| Getty Images

A més, l'absència de pluges permetrà una mobilitat més gran, beneficiant aquells que desitgin desplaçar-se dins del territori català.

En definitiva, Catalunya viurà un parèntesi al fred tardorenc, marcat per cels clars i un clima amable. Serà una excel·lent oportunitat per gaudir del paisatge català en tota la seva esplendor abans de l'arribada definitiva de l'hivern.