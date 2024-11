Avís d'última hora de l'AEMET: La zona de la costa catalana en greu risc avui

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) és el principal organisme encarregat de preveure fenòmens meteorològics a Espanya. Des de la seva creació, emet alertes per protegir la població davant de riscos climàtics extrems.

A més dels informes diaris, la tasca és clau durant episodis d'inestabilitat atmosfèrica. La informació proporcionada per l'AEMET permet prendre decisions preventives a diferents sectors.

Un avís important

Avui l'AEMET ha emès un avís de nivell taronja per a la costa catalana. Aquest nivell indica un risc important degut a fenòmens costaners. Les ratxes de vent intenses, unides a l'onatge, poden afectar especialment les províncies de Girona i Barcelona.

Les comarques costaneres més exposades han d'extremar les precaucions, segons els meteoròlegs. L'agència també recomana evitar activitats a l'aire lliure a zones afectades pel vent.

L'avís es concentra al litoral i zones de muntanya del Pirineu de Girona i Barcelona. A l'Empordà, les ratxes podrien superar els 90 km/h. En altres àrees, com la Vall d'Aran o el Prepirineu, els vents arribaran fins a 80 km/h.

Aquests fenòmens es deuen a una massa d'aire fred que genera un fort corrent de component nord. Les cotes altes són les més exposades, però els efectes es poden sentir a tot el país.

L'AEMET ha recordat que el nivell groc es manté a la resta de Catalunya. Les alertes per vent també afecten el Pirineu de Lleida i el Prepirineu.

En aquestes zones, les ratxes podrien assolir els 80 km/h. Les autoritats han sol·licitat màxima precaució en conduir i evitar acostar-se a àrees de risc. Les alertes estaran actives fins avui a les 14.00 hores, encara que les condicions podrien variar.

| @bomberscat

Uns darrers dies marcats pel fort vent

Aquesta setmana, les condicions meteorològiques han estat especialment adverses. Fortes ratxes de vent han marcat els últims dies a diverses regions. Sovint s'han registrat incidents com la caiguda d'arbres i danys en infraestructures.

El litoral català ha estat una de les zones més afectades per aquests fenòmens. Els experts han assenyalat que aquesta tardor es caracteritza per una freqüència més gran d'episodis de vent fort. A diversos punts del país hem pogut veure com les fortes ratxes de vent han ocasionat l'esfondrament d'arbres o pals que per sort han acabat sense cap ferit.

Les autoritats locals recomanen seguir les actualitzacions de l'AEMET durant avui. A més a més, és important mantenir-se informat sobre l'estat de les carreteres i evitar desplaçaments innecessaris. Per la seva banda, el Meteocat també ofereix actualitzacions detallades de la situació.

Tot i que les alertes finalitzin en les pròximes hores, el risc podria persistir en les properes jornades. Per tant, se suggereix extremar la prudència fins que les condicions s'estabilitzin.