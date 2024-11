Caos a l'AP-7: Quilòmetres de cues per un arbre caigut

Els obstacles a les autopistes representen un greu perill per a la seguretat viària. Arbres, animals o enderrocs poden provocar accidents. En molts casos, el temps de reacció és insuficient per evitar col·lisions; per això, les autoritats prioritzen el rebuig ràpid de la via per minimitzar tots els riscos.

A més dels accidents, els obstacles generen importants problemes de mobilitat. Retencions quilomètriques i desviaments afecten milers de conductors. Aquestes situacions també retarden serveis d'emergència i transport de mercaderies i agreugen els efectes negatius.

Avui, un nou incident subratlla aquests perills. Un arbre caigut a l'AP-7, a Subirats, provoca llargues cues i caos a la circulació. Les imatges mostren un carril totalment bloquejat, obligant els vehicles a alentir-se.

Retencions de 6 quilòmetres des de Gelida

A les 10.16 d'aquest matí, Trànsit informa d'un arbre caigut a l'AP-7 en sentit sud cap a Tarragona. Aquest incident bloqueja un carril, generant retencions de fins a 6 quilòmetres des de Gelida. La situació afecta greument el flux de vehicles en aquesta important artèria viària.

Les imatges compartides mostren l'arbre que obstaculitza un dels carrils. Tot i que el trànsit avança per la resta, la congestió és inevitable. Molts conductors expressen la frustració pels retards que aquesta situació està provocant.

El lloc de l'incident és especialment conflictiu pel volum de trànsit en aquesta zona. L'AP-7 connecta amb diverses localitats properes i és una via clau per al transport de mercaderies. En dies laborals, l'impacte encara és més gran a causa del desplaçament de treballadors.

Treballs de retirada en marxa

Les autoritats treballen per resoldre el problema com més aviat millor. Segons Trànsit, equips de manteniment ja són a la zona. La prioritat és garantir la seguretat i restablir la normalitat en el trànsit com més aviat millor.

| ACN

Tot i que l'arbre ja ha estat apartat parcialment, la retirada completa podria fer hores. La seguretat del personal que realitza aquestes tasques és fonamental i alenteix el procés. Els conductors afectats s'hauran d'armar de paciència durant el matí.

La DGT recorda la importància d'extremar les precaucions en casos com aquest. Reduir la velocitat i estar atents a l'entorn ajuda a evitar accidents. A més, es recomana planificar rutes alternatives per evitar aquesta zona mentre continuen els treballs.

Conseqüències de l'incident

Els retards a l'AP-7 afecten conductors particulars i transportistes. Alguns vehicles pesants queden atrapats, complicant encara més la circulació. Els usuaris de les xarxes socials no triguen a compartir imatges de les cues interminables.

Aquest incident recorda la necessitat un manteniment adequat de les infraestructures. Revisar i prevenir possibles caigudes d'arbres o altres obstacles pot evitar situacions com aquesta. La coordinació entre els equips d'emergència i el manteniment és crucial per reduir l'impacte en els conductors.

La situació a l'AP-7 continua sent complicada al migdia. S'espera que el trànsit millori en les properes hores una vegada s'aclareixi totalment el carril afectat. Tot i això, la congestió podria prolongar-se a causa de l'elevat volum de vehicles en hora punta.