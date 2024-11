Nou avís de Protecció Civil per pluges torrencials avui dissabte a Catalunya

per Sergi Guillén

Protecció Civil de Catalunya té un sistema de comunicació ràpida i eficient per alertar la població sobre riscos meteorològics imminents, com ara pluges intenses, nevades, forts vents o condicions extremes de calor o fred. Utilitzant plataformes digitals i xarxes socials, especialment Twitter, Protecció Civil difon alertes amb informació detallada sobre la gravetat del fenomen, les àrees afectades i les recomanacions per minimitzar riscos.

A través del compte oficial, també comparteix mapes i gràfics proporcionats per Meteocat, l'agència meteorològica catalana, que il·lustren amb claredat l'evolució de la situació a cada comarca.

L'avís per avui

Protecció Civil ha enviat aquest dissabte al migdia una alerta als telèfons mòbils de les Terres de l'Ebre demanant precaució a la ciutadania davant de l'episodi de pluges torrencials que es pot allargar fins diumenge. L'avís explica que es poden produir lliscaments i demana evitar desplaçaments innecessaris i allunyar-se de rieres i barrancs encara que no plogui, ja que podrien baixar amb intensitat. Ho ha rebut la ciutadania del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre.

La Generalitat ha llançat aquest clam de prudència perquè es manté alerta el Pía especial d'emergències per risc d'inundacions a Catalunya (Inuncat). El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat aquesta tarda una nova reunió del comitè de seguiment del temporal i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha encapçalat aquest matí una reunió del comitè tècnic del Pía Inuncat.

| ACN

Es preveuen precipitacions que poden arribar a ser torrencials i superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts al Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta i assolir valors de 20 litres per metre quadrat o més a la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp i el Tarragonès. De cara a diumenge, la tempesta no només afectarà les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona sinó que podria arribar a les comarques gironines amb la mateixa intensitat.

Preocupa especialment que la intensitat de la pluja i les acumulacions al sud del país comportin crescudes als barrancs, per la qual cosa s'està fent seguiment dels cursos fluvials des de l'Agència Catalunya de l'Aigua (ACA), la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), els Agents Rurals i els Bombers de la Generalitat.

Fins a les 12.00 hores d'aquest dissabte, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 934 trucades sobre 786 incidents. Per comarques, on s'han efectuat més trucades ha estat al Barcelonès (196), al Vallès Occidental (114), al Baix Ebre (95), al Tarragonès (84), al Baix Llobregat (49) i al Montsià (49).

La carretera TV-3454 segueix tallada a Deltebre (Baix Ebre) per inundacions, així com la BP-1103 entre Monistrol de Montserrat (Bages) i el Bruc (Anoia) per lliscaments. Tot i que s'ha restablert parcialment el servei d'Euromed entre Catalunya i el País Valencià, les línies regionals R15 i R16 de Rodalies de Catalunya continuen sense operar a les Terres de l'Ebre.