Nou avís del Meteocat, pluges intenses dimecres: Això és el que ens espera

La jornada de dimarts es presenta amb una atmosfera enganyosament plàcida a les comarques centrals de Catalunya. La calor pròpia de finals de juliol i els cels serens al llarg del dia conviden a la calma i a l’optimisme, però sota aquesta aparença tranquil·la s’amaga un canvi imminent que pot alterar la rutina de moltes persones a partir de la pròxima matinada. El litoral central català es troba en el punt de mira dels meteoròlegs, que vigilen de prop l’evolució d’un episodi de pluges d’intensitat destacable.

Pluges localitzades després d’un dia calorós i estable

Durant la major part de dimarts, la situació meteorològica estarà marcada per temperatures elevades i una notable estabilitat atmosfèrica. Tanmateix, aquesta calma anirà perdent força a mesura que avanci la jornada, sobretot en zones com el Baix Llobregat, Barcelonès, Baix Penedès, Garraf i Maresme. Segons els últims avisos emesos pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el llindar de risc meteorològic s’incrementarà de matinada, quan s’espera que es produeixin precipitacions localment intenses.

La previsió indica que entre les 2 i les 8 del matí es podran superar els 20 mm de pluja en només 30 minuts en àrees concretes del litoral central. Aquest fenomen, classificat com a precipitació d’intensitat moderada a forta, pot generar acumulacions poc habituals per a l’època, tot i que no es preveuen grans quantitats a escala general. El Meteocat situa el nivell de risc en 2 sobre 6, la qual cosa correspon a una alerta de tipus moderat però que no s’ha de subestimar, especialment en zones urbanes propenses a acumulacions d’aigua.

| NUPEC

Les pluges previstes tenen el seu origen en la combinació d’una massa d’aire càlid i humit sobre la Mediterrània i una lleugera inestabilitat en capes altes de l’atmosfera. Aquest contrast facilita la formació de nuclis convectius sobre el mar que, en avançar terra endins, descarreguen precipitacions concentrades en trams breus de temps.

Per això, encara que la majoria del dia es mantindrà estable, les primeres hores de dimecres poden deixar escenes de paraigües oberts i bassals inesperats en municipis com Barcelona, Castelldefels, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Premià de Mar i altres punts del litoral central.

L’avís de Meteocat també incideix en el caràcter local de les precipitacions, que no afectaran tota Catalunya de manera homogènia. L'impacte més gran s’espera en zones assenyalades al mapa de risc —especialment el litoral i prelitoral central—, mentre que la resta del territori amb prou feines notarà alteracions rellevants, llevat d’algun ruixat aïllat.

A partir de mitjan matí, els ruixats tendiran a desplaçar-se cap a l’interior del quadrant nord-est català, tot i que amb menor intensitat i acumulacions escasses. L’episodi, per tant, es concentra principalment en les primeres hores del dia i té especial rellevància a les comarques costaneres esmentades. És important subratllar que la distribució de la pluja serà molt irregular: alguns municipis podrien registrar pluges intenses i puntualment molestes, mentre que a pocs quilòmetres amb prou feines es notaran precipitacions.