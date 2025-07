El guanyador del Concurs de Focs Artificials de Blanes 2025

L'estiu a la Costa Brava no seria el mateix sense l'esperat Concurs Internacional de Focs Artificials de Blanes. Cada edició, milers d'espectadors es congreguen a les platges per presenciar un dels esdeveniments més icònics del calendari festiu català.

Però enguany, l'ambient estava carregat d'expectació. La pregunta que es feia tothom era la següent. Qui aconseguiria guanyar l'esperat Trofeu Vila de Blanes després d'un 2024 ple de novetats i una competència cada cop més renyida? La resposta era clara. Els rumors i les travesses ja apuntaven a un dels favorits, però l'emoció es va mantenir fins a l'últim instant, just quan es va revelar el veredicte.

La història d'aquest concurs està plena de nits màgiques i moments irrepetibles, per als amants de la pirotècnia, però també per als turistes. Des de fa anys, empreses de tot Espanya i Europa aspiren a deixar empremta al cel de la Costa Brava. Però no totes ho aconsegueixen. Aconseguir la inscripció no és gens fàcil.

| ACN

Una exhibició memorable que torna a encimbellar Pirotecnia Valenciana

L'edició número 53 del concurs ha tingut un clar protagonista: Pirotecnia Valenciana. L'empresa, reconeguda per la seva creativitat i precisió tècnica, ha aconseguit superar els 1.000 punts, un llistó que només els millors aconsegueixen creuar. El seu espectacle va captivar tant el jurat tècnic com el popular, format per un total de 49 membres que enguany han donat veu a les opinions d'experts i públic general.

La puntuació final de 1.061 punts va situar Pirotecnia Valenciana per damunt dels seus rivals més directes: Bierzo de León i Pirotecnia Alpujarreña de Granada. Amb aquesta victòria, la companyia suma ja sis títols a Blanes, cinc d'ells consecutius, consolidant-se com una referència en l'àmbit estatal.

Aquest triomf els garanteix, a més del prestigi, un premi econòmic de 6.000 euros i la possibilitat de tornar a sorprendre a l'edició de 2026. També se'ls ha concedit l'honor d'encarregar-se de l'espectacle de cloenda de la Festa Major de Lloret de Mar.

L'eco a les xarxes socials i les reaccions després de la proclamació

La proclamació del resultat, celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament de Blanes, va ser seguida amb atenció per participants i espectadors. Els comptes oficials del concurs i els dels principals portals de festes populars no van trigar a fer-se ressò de la victòria.

No van faltar els missatges d'enhorabona de figures del món pirotècnic i de representants institucionals, que van valorar especialment la capacitat de Pirotecnia Valenciana per innovar en cada edició.

A plataformes com Instagram i X, molts assistents van compartir les seves pròpies gravacions, destacant l'efecte “papallona” i la intensitat dels colors com a detall perfecte.

El jurat popular també va expressar a les xarxes la seva satisfacció per la transparència del procés de votació i pel nivell general dels participants.

Un referent que marca el camí de la pirotècnia a Espanya

La consolidació de Pirotecnia Valenciana com a gran dominadora del concurs suposa un repte per a la resta d'aspirants de cara a pròximes edicions. La seva regularitat, sumada a la recerca constant de nous efectes i combinacions, ha convertit cadascuna de les seves actuacions en un veritable esdeveniment.

El Concurs de Focs Artificials de Blanes no és només una competició; és un aparador d'innovació i tradició que enguany, un cop més, ha elevat el llistó. La victòria de Pirotecnia Valenciana augura un futur d'espectacle i rivalitat sana a la pirotècnia nacional. Veurem l'any vinent una nova sorpresa o continuarà l'hegemonia dels actuals campions?

Una decisió esperada que no sorprèn

Pirotecnia Valenciana revalida el seu títol al 53è Concurs de Focs Artificials de Blanes, imposant-se amb claredat i marcant un nou referent a la pirotècnia espanyola. L'eco a les xarxes i el reconeixement institucional reforcen el seu paper com a protagonistes indiscutibles dels grans espectacles de llum i color a la Costa Brava.