Avís urgent del Meteocat per la pluja, perill 2/6: Les comarques afectades

per Joan Grimal

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un nou avís de situació meteorològica de perill moderat per intensitat de pluja que afectarà diverses comarques catalanes durant tres jornades consecutives: dilluns 28, dimarts 29 i dimecres 30 de juliol de 2025.

L'alerta se situa al nivell 2 sobre 6, cosa que indica risc moderat, especialment per precipitacions intenses que poden superar els 20 mm en només 30 minuts.

Dilluns 28 de juliol: primera jornada d'inestabilitat

L'avís de dilluns afecta principalment la Catalunya Central, comarques interiors de Tarragona i part de Ponent. En concret, comarques com el Bages, Anoia, Segarra, Urgell, Conca de Barberà i Priorat es troben dins de l'àrea marcada en groc per perill moderat.

La franja horària amb més risc se situa entre les 6 del matí i les 6 de la tarda, sent especialment activa entre les 12 i les 18 hores. El llindar d'intensitat previst és de més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, una quantitat que pot generar complicacions en zones urbanes, carreteres i lleres secundàries.

Dimarts 29 de juliol: es manté el perill al litoral i prelitoral sud

Per dimarts, l'episodi d'inestabilitat es trasllada cap a l'est, afectant especialment les comarques de la costa i el prelitoral tarragoní. Tot i que la resta de Catalunya es mantindrà sense perill segons la previsió, aquestes comarques podrien viure ruixats breus però intensos durant les primeres hores del dia.

Tot i tractar-se de precipitacions localitzades, la seva intensitat continua superant el llindar crític de 20 mm per 30 minuts. El Meteocat insisteix que el risc és local i no generalitzat, tot i que pot tenir conseqüències puntuals rellevants.

Dimecres 30 de juliol: últimes pluges al sud de Catalunya

La situació de risc es manté activa també per dimecres, amb una distribució molt similar a la del dia anterior. Les comarques afectades són de nou el Baix Ebre, el Montsià i algunes zones del Baix Camp.

Les pluges intenses es podran produir a la primera meitat del dia, amb una franja horària especialment activa entre les 6 i les 12 del matí. La resta del territori català romandrà en verd, sense perill meteorològic, i s'espera que les condicions comencin a estabilitzar-se a partir de la tarda de dimecres.

Recomanacions davant l'alerta

El Meteocat recorda que tot i que el nivell 2 sobre 6 indica un risc moderat, les pluges intenses en poc temps poden provocar inundacions, crescudes ràpides en barrancs i dificultats en la circulació viària. Es recomana especial atenció en zones rurals, càmpings, túnels, passos subterranis i àrees de drenatge deficient.

A nivell preventiu, s'aconsella no aparcar en zones inundables, evitar creuar torrents encara que no portin aigua en aquell moment, i estar atents als canals oficials d'informació com el 112 i les xarxes socials del Meteocat i Protecció Civil.

La previsió a mitjà termini: millora generalitzada

A partir de dijous, les previsions apunten a un retorn progressiu de l'estabilitat atmosfèrica, amb més presència de sol i temperatures en lleuger ascens. L'episodi de pluges intenses sembla estar acotat a aquests tres dies, però des del Meteocat no descarten noves actualitzacions si la situació ho requereix.

Catalunya inicia així una setmana amb inestabilitat focalitzada i de risc moderat. La vigilància segueix activa i les autoritats demanen prudència a la població a les zones afectades.