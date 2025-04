De nord a sud: S'acosten pluges intenses a 6 comarques

La tranquil·litat meteorològica que Catalunya ha gaudit en les últimes jornades podria estar a punt de canviar notablement. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat recentment un avís especial sobre un canvi brusc en les condicions climàtiques que afectarà especialment algunes comarques catalanes durant la jornada de dimarts. Una situació que convé seguir de prop per la possibilitat de fenòmens adversos associats a aquestes pluges.

Pluges intenses, breus però contundents

L'avís meteorològic assenyala un període crític de precipitacions per a avui dimarts, específicament des de les 14:00 fins a les 20:00 hores. Durant aquesta franja horària, Meteocat adverteix sobre l'alta possibilitat de pluges que podrien superar els 20 mm acumulats en només 30 minuts, cosa que classifica la situació amb un grau de perillositat moderat, exactament un 2 sobre 6 en l'escala oficial utilitzada pel servei meteorològic català.

Aquest nivell de risc implica que les pluges, encara que breus en la seva durada, podrien caure amb una intensitat suficient per generar problemes puntuals. En particular, aquestes precipitacions intenses solen estar associades amb fenòmens tempestuosos localitzats i no generalitzats, però que igualment requereixen atenció i precaució per part de la població afectada.

| Canva

Comarques sota avís: Qui ha d'estar alerta?

El fenomen no afectarà tota Catalunya de manera homogènia. Segons el mapa meteorològic proporcionat per Meteocat, seran sis comarques les més exposades al temporal durant la tarda de dimarts. Les àrees assenyalades inclouen punts estratègics tant de l'interior com del litoral, configurant una alerta que s'estén de nord a sud per tot el territori.

Concretament, les comarques que experimentaran aquestes pluges més intenses són l'Alt Empordà, Pla de l'Estany, Gironès i la Selva, totes elles ubicades al nord, així com el Baix Ebre i Montsià, localitzades a la zona més meridional. Aquestes àrees hauran de prestar especial atenció, ja que les precipitacions vindran acompanyades d'activitat tempestuosa i no es descarta que puntualment puguin aparèixer episodis de calamarsa (pedra petita).

Per què es produeixen aquestes pluges intenses?

Aquestes precipitacions sobtades i fortes solen produir-se per la combinació de diversos factors atmosfèrics típics de primavera. En aquest cas, un contrast tèrmic significatiu entre les capes superiors fredes i la superfície terrestre ja escalfada per la radiació solar és la causa principal. Quan la temperatura en superfície augmenta notablement, ascendeixen masses d'aire càlid que, en trobar-se amb capes més fredes, generen ràpides condensacions, formant-se núvols carregats de pluja.

Aquest tipus de fenòmens tempestuosos es caracteritza precisament per la seva localització molt puntual, sent capaços de deixar grans quantitats d'aigua en períodes molt curts, generant inundacions sobtades o afectacions al trànsit, especialment en zones urbanes.

Consells pràctics davant pluges intenses

Davant aquest panorama meteorològic, les autoritats recomanen a la població afectada mantenir precaucions bàsiques.

| Canva

En primer lloc, és fonamental evitar desplaçaments innecessaris durant el període més crític, especialment en zones vulnerables com rieres, passos subterranis o carrers que habitualment s'inunden. A més, serà clau mantenir-se informat a través de fonts oficials durant la tarda de dimarts, ja que la situació pot evolucionar ràpidament.

En zones urbanes és convenient verificar prèviament els sistemes de desguàs i evitar aparcar vehicles en zones susceptibles d'inundació. En les carreteres, mantenir velocitats reduïdes i respectar distàncies de seguretat és imprescindible per evitar incidents.

En definitiva, encara que la intensitat d'aquestes pluges no assoleixi nivells extrems segons l'escala oficial, la ràpida acumulació d'aigua en poc temps podria provocar situacions complicades. Per això, la prevenció i la prudència seran fonamentals durant les hores en què aquest episodi de pluges afecti especialment aquestes sis comarques catalanes.