Espectaculars imatges d'una calamarsada en un poble català

per Mireia Puig

La tarda del dimarts 13 de maig de 2025 quedarà marcada per una intensa calamarsa que va sorprendre residents i visitants d'un poble de Girona. Al voltant de les 16:00 hores, el cel es va enfosquir sobtadament, donant pas a una forta calamarsada que va cobrir carrers i teulades del pintoresc municipi medieval.

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) havia emès un avís groc per tempestes per al prelitoral de Girona, vigent des de les 14:00 fins a la mitjanit del dimecres. Aquest avís alertava sobre la possibilitat de ratxes molt fortes de vent i calamarsa petita. No obstant això, la intensitat de la calamarsada va superar les expectatives, amb acumulacions significatives de gel en qüestió de minuts.

Reaccions a les xarxes socials

Les xarxes socials es van omplir ràpidament d'imatges i vídeos que mostraven la magnitud del fenomen. L'usuari @Ferran88_meteo va compartir una fotografia que capturava la intensitat de la calamarsada, mentre que el compte @TempsCatalunya va difondre l'esdeveniment, generant centenars de reaccions i comparticions. Els comentaris reflectien tant la sorpresa com l'admiració per la força de la natura.

| Getty Images Signature

Impacte en la comunitat local

Encara que no s'han reportat danys materials significatius ni ferits, la calamarsada va causar interrupcions momentànies en el trànsit i va afectar temporalment algunes activitats comercials. Els agricultors de la zona van expressar preocupació per possibles danys en cultius, especialment en vinyes i horts, que podrien haver estat afectats per l'impacte de la calamarsa.

Aquest esdeveniment s'emmarca en una jornada d'inestabilitat meteorològica en diverses regions de Catalunya. A més de l'avís per tempestes, l'AEMET també va emetre un avís groc per pluges al prelitoral de Girona, amb una acumulació prevista de 20 mm en una hora. Aquestes condicions adverses han estat atribuïdes a una massa d'aire fred en altura que, en interactuar amb l'aire càlid i humit en superfície, afavoreix la formació de tempestes convectives intenses.

| Canva

Perspectives per als pròxims dies

S'espera que la inestabilitat continuï a la regió durant les pròximes 24 a 48 hores, amb possibilitat de noves tempestes i precipitacions. Les autoritats recomanen a la població mantenir-se informada a través dels canals oficials i prendre precaucions, especialment en àrees propenses a inundacions o amb antecedents de despreniments.

Un recordatori de la força de la natura

La calamarsada a Besalú serveix com un recordatori de la imprevisibilitat del clima i la importància d'estar preparats davant fenòmens meteorològics extrems. La comunitat ha demostrat resiliència i solidaritat, compartint informació i donant-se suport mútuament durant l'esdeveniment.

Mentre s'avaluen els possibles danys, l'esperit de col·laboració i la ràpida resposta dels serveis d'emergència han estat fonamentals per mitigar l'impacte d'aquesta sorprenent calamarsada. Per a més informació i actualitzacions sobre l'estat del temps a Catalunya, es recomana consultar els butlletins de l'AEMET i seguir les indicacions de Protecció Civil.