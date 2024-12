El número de la sort: La terminació més habitual a la Grossa de Cap d'Any

L'arribada de l'època nadalenca comporta una de les tradicions més esperades: els sorteigs de loteria. Entre ells, la Grossa de Cap d'Any és un dels més especials a Catalunya, reunint milers de persones que busquen un cop de sort. A més de l'emoció pels premis, la curiositat per les terminacions dels números guanyadors sempre hi és present.

Des del 2013, any del primer sorteig, s'han repartit 11 primers premis de la Grossa. En analitzar els números premiats, sorgeixen patrons interessants que mereixen atenció. Entre les terminacions d'una sola xifra, el número 6 destaca com un dels més repetits. Aquesta xifra ha estat protagonista el 2021 (72656) i 2022 (03896), fet que la converteix en una opció recurrent.

Però no és l'únic, ja que està empatat al capdamunt del podi amb dues xifres més que també han estat els reintegraments en dues ocasions. Per exemple, el 8, que apareix als premis de 2015 (11168) i 2020 (35208). El 5 també ha sortit un parell d'ocasions; en concret, el 2017 i 2019. En canvi, les butlletes guanyadores, fins ara, no han acabat mai ni en 1 ni en 7. Els altres números no esmentats (0, 2, 3, 4 i 9) han sortit en una única ocasió.

| @loterialagrossa

Més estadístiques sobre el sorteig

En cap de les 11 edicions celebrades fins ara el primer premi ha repetit les dues últimes xifres amb les d'anys anteriors, encara que tres es troben a la desena dels 90 (95, 99 i 96), la més repetida. D'altra banda, també és interessant ser més ambiciosos i observar els inicis dels números premiats. Dels 11 guanyadors, quatre comencen amb el dígit 0 (03473, 09260, 03896 i 08702), cosa que representa un 36 % del total. Aquesta dada crida l'atenció, ja que els números baixos semblen tenir una certa freqüència en els sorteigs.

D'altra banda, els números que comencen amb 5 també destaquen, apareixent dues vegades: 2017 (56795) i 2018 (58499). Aquest tipus d'anàlisi, encara que basat en dades històriques, pot influir en les decisions d'alguns jugadors en triar els números.

Aquesta és la llista de tots els números guanyadors:

2013: 03473

2014: 91614

2015: 11168

2016: 09260

2017: 56795

2018: 58499

2019: 26845

2020: 35208

2021: 72656

2022: 03896

2023: 08702

A mesura que s'acosta el proper sorteig, molts catalans ja comencen a imaginar-se quins números podrien ser els elegits. Es tornaran a repetir patrons del passat, o serà el torn d'una combinació completament inèdita? Només el 31 de desembre ho dirà.