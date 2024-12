Grossa de Cap d'Any 2024: Fins quan es poden comprar números?

Tot i que tota l'atenció se l'emporta la Loteria de Nadal, no és l'única oportunitat que tenim per guanyar diners durant les festes nadalenques. A Catalunya, la Grossa de Cap d'Any s'ha consolidat com una tradició cada cop més popular, oferint una darrera dosi d'il·lusió abans d'acomiadar l'any. Aquest sorteig, que se celebra el 31 de desembre, és una cita obligatòria per als que cerquen tancar l'any amb un cop de sort i començar el següent amb un somriure i la butxaca més plena.

Les butlletes per participar a la Grossa de Cap d'Any 2024 es poden adquirir fins al mateix dia del sorteig, però amb certes restriccions horàries. Tant als punts de venda físics com a través d'internet, el termini finalitza a les 11.00 del matí del 31 de desembre, tot just dues hores abans que comenci el sorteig, programat per a les 12.55 hores. Això permet als més endarrerits adquirir els seus números favorits a l'últim moment, encara que sempre es recomana no esperar tant per evitar imprevistos.

El sorteig de la Grossa de Cap d'Any és un joc de loteria passiva que compta amb una oferta limitada de números, cosa que incrementa les possibilitats de guanyar en comparació amb altres sortejos similars. Es posen a la venda 100.000 números, des del 00000 fins al 99999, distribuïts en un total de 40 sèries. D'aquestes, 30 s'ofereixen en format físic, mentre que 5 estan disponibles electrònicament i 5 més s'assignen a participacions específiques. Cada butlleta té un preu de 10 euros, convertint-se en una opció accessible per a la majoria de les butxaques.

Premis i dades de la Grossa de Cap d'Any

Els premis són el principal atractiu de la Grossa de Cap d'Any. El primer premi ofereix 200.000 euros per bitllet, una xifra que pot canviar la vida de qualsevol persona. A més a més, es reparteixen un segon premi de 65.000 euros, un tercer de 30.000 euros, dos quarts premis de 10.000 euros i tres cinquens premis de 5.000 euros cadascun. També s'atorguen premis addicionals per als números immediatament anterior i posterior al guanyador del primer premi. Això significa que les opcions d'obtenir algun tipus de premi són més grans, fent de la Grossa un sorteig atractiu tant per als que juguen habitualment com per als que ho fan de manera ocasional.

La Grossa de Cap d'Any té l'origen el 2013, quan es va celebrar per primera vegada com una iniciativa de Loteries de Catalunya per oferir una alternativa local a la Loteria de Nadal. Des de llavors, ha guanyat adeptes any rere any, consolidant-se com un esdeveniment destacat a les festivitats catalanes. La tradició de compartir dècims amb amics, familiars o companys de feina s'ha mantingut, tot reforçant l'esperit comunitari i solidari que caracteritza aquestes dates.

| @loterialagrossa

Les butlletes es poden adquirir als punts de venda habituals de Loteries de Catalunya, així com a supermercats i altres establiments autoritzats. A més, la venda en línia ha facilitat l'accés als números més demandats, permetent als jugadors buscar i seleccionar les seves combinacions preferides des de la comoditat de casa seva.

Amb premis tan sucosos i amb un preu accessible, la Grossa de Cap d'Any es posiciona com una oportunitat ideal per acomiadar l'any amb sort. Si encara no tens la teva butlleta, recorda que la pots adquirir fins a les 11:00 del 31 de desembre. Qui sap, potser siguis tu qui comenci el 2025 amb un premi a les mans i nous somnis per complir.