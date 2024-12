El número de la sort: La terminació més habitual al 'Gordo' de Nadal

Ja s'hi acosta un dels dies més esperats de l'any: el sorteig de la Loteria de Nadal. Aquest esdeveniment no sols simbolitza l'inici de les festes, sinó també la il·lusió compartida per milions de persones. Des de setmanes abans, els espanyols busquen el desè amb l'esperança que el 22 de desembre el nombre sigui l'afortunat.

Un dels grans misteris del sorteig és la terminació del número guanyador. Tot i que tot és qüestió d'atzar, algunes terminacions semblen tenir més sort que d'altres. El número 5, per exemple, és la terminació que més vegades ha aparegut al Gordo de Nadal al llarg de la història. Ha sortit premiat en 32 ocasions, convertint-se en el favorit de molts jugadors.

Darrere del número 5, el 4 i el 6 també s'han repetit amb freqüència, cadascun apareixent en 27 ocasions. Aquestes xifres han consolidat la seva reputació com a “números de la sort” per al Gordo. En canvi, el nombre menys habitual és l'1, seguit del 2 i el 9, que han sortit molt poques vegades.

| RTVE

I què passa amb les terminacions de dos números?

Si ens fixem en les terminacions de dues xifres, algunes combinacions han destacat històricament per la seva freqüència. La més repetida és el 85, que ha estat premiada en set ocasions. Aquest número es va endur el Gordo en anys com 1841, 1900 i 2005, entre d'altres. El 57, una altra de les terminacions més populars, ha sortit sis vegades. Aquest número va triomfar als sorteigs, per exemple, de 1820, 1846 i 1932, consolidant-se com un dels favorits dels que busquen una combinació amb història.

Altres terminacions comunes inclouen el 64, 65, 75, 97 i 90, totes premiades cinc vegades en la història del sorteig. Cadascuna d'aquestes xifres guarda el seu propi anecdotari, i els jugadors solen buscar aquests números amb l'esperança que tornin a sortir premiats. Entre les terminacions menys habituals, destaca que el Gordo mai ha acabat en números com el 09, 25, 31 o 78, entre altres. Encara que aquesta dada és interessant, no hauria de desanimar els qui trien aquestes combinacions, ja que la sort pot sorprendre en qualsevol moment.

La fascinació per les terminacions no és casualitat. Des que es va instaurar el sorteig, els jugadors han analitzat patrons i estadístiques, buscant senyals que els ajudin a triar el número guanyador. Tot i això, la màgia de la Loteria de Nadal rau en la seva imprevisibilitat. Amb el 22 de desembre cada cop més a prop, l'emoció està a flor de pell. Les terminacions més comunes són una guia interessant, però la veritable sort no entén estadístiques. Aquest any, qualsevol número pot fer realitat els somnis de milers de persones. Serà el teu un?