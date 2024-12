El número de la suerte: La terminación más habitual en la Grossa de Cap d'Any

La llegada de la época navideña trae consigo una de las tradiciones más esperadas: los sorteos de lotería. Entre ellos, la Grossa de Cap d'Any es uno de los más especiales en Catalunya, reuniendo a miles de personas en busca de un golpe de suerte. Además de la emoción por los premios, la curiosidad por las terminaciones de los números ganadores siempre está presente.

Desde 2013, año del primer sorteo, se han repartido 11 primeros premios de la Grossa. Al analizar los números premiados, surgen patrones interesantes que merecen atención. Entre las terminaciones de una sola cifra, el número 6 destaca como uno de los más repetidos. Esta cifra ha sido protagonista en 2021 (72656) y 2022 (03896), lo que la convierte en una opción recurrente.

Pero no es el único, pues está empatado en lo más alto del podio con otras dos cifras que también han sido los reintegros en dos ocasiones. Por ejemplo, el 8, que aparece en los premios de 2015 (11168) y 2020 (35208). El 5 también ha salido en un par de ocasiones; en concreto, en 2017 y 2019. En cambio, los boletos ganadores, hasta ahora, no han terminado jamás ni en 1 ni en 7. Los demás números no mencionados (0, 2, 3, 4 y 9) han salido en una única ocasión.

| @loterialagrossa

Más estadísticas sobre el sorteo

En ninguna de las 11 ediciones celebradas hasta la fecha el primer premio ha repetido las dos últimas cifras con el de años anteriores, aunque tres de ellos se encuentran en la decena de los 90 (95, 99 y 96), la más repetida. Por otro lado, también resulta interesante ser más ambiciosos y observar los inicios de los números premiados. De los 11 ganadores, cuatro comienzan con el dígito 0 (03473, 09260, 03896 y 08702), lo que representa un 36 % del total. Este dato llama la atención, ya que los números bajos parecen tener una cierta frecuencia en los sorteos.

Por otro lado, los números que comienzan con 5 también destacan, apareciendo en dos ocasiones: 2017 (56795) y 2018 (58499). Este tipo de análisis, aunque basado en datos históricos, puede influir en las decisiones de algunos jugadores al elegir sus números.

Esta es la lista de todos los números ganadores:

2013: 03473

2014: 91614

2015: 11168

2016: 09260

2017: 56795

2018: 58499

2019: 26845

2020: 35208

2021: 72656

2022: 03896

2023: 08702

A medida que se acerca el próximo sorteo, muchos catalanes ya comienzan a imaginarse qué números podrían ser los elegidos. ¿Volverán a repetirse patrones del pasado, o será el turno de una combinación completamente inédita? Solo el 31 de diciembre lo dirá.